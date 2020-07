El mensaje de Paulo Dybala luego de que Oriana Sabatini hablara de sus trastornos alimenticios

En las últimas horas, Oriana Sabatini se convirtió en tendencia en las redes sociales por un sentido video que publicó en su cuenta personal de Instagram. La actriz se filmó al natural luciendo un traje de baño y marcándose supuestas imperfecciones de su cuerpo.

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, escribió la hija de Cathy Fulop y aseguró que “hace mucho tiempo” tenía ganas de hacer una publicación con ese enfoque. “Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”.

Lejos de buscar brindar “ninguna lección” o ser “una gurú del amor propio”, el objetivo de la cantante fue destacar que a ella le hubiera gustado ver mensajes de este estilo durante su adolescencia. “Y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”.

Por su parte, admitió que las fotos o videos que suele publicar en sus redes sociales se las saca cuando está “entrenando 24x7 y pasando hambre”. Justamente eso fue lo que la incentivó a compartir el video al natural, y así poder sacarse “ese peso de encima”.

“Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente (tengo) un poco de celulitis y está bien. A esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo, en mi cabeza, ya me dije. De todas maneras me encanta cómo salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande”, concluyó en su posteo.

De inmediato, recibió el apoyo de sus amigas y familiares. Así como también de sus cinco millones de seguidores. También se sumaron distintas famosas que destacaron y compartieron su video como ejemplo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini blanquearon su relación después del Mundial Rusia 2018

Quien también se expresó en las redes sociales fue su novio, el futbolista Paulo Dybala, con quien vive en Turín, Italia. El jugador de la Juventus replicó el posteo de la actriz argentina en su cuenta de Instagram y le dedicó un romántico mensaje.

“Te amo”, escribió e invitó a sus 40 millones de seguidores a ver el video de Oriana Sabatini.

El posteo de Paulo Dybala

La actriz, por su parte, agradeció las muestras de cariño que recibió desde que publicó el video. “Siento que es mi cumpleaños. No puedo explicar la cantidad de amor que recibí hoy. Realmente nunca pensé que un posteo podía generar algo así. Lo hice por mí, pero no sabía lo bien que se podía sentir pensar que también lo hice por alguien más. Sé que hay comentarios malos porque ¿cuándo no? Pero me quedo con los que me hicieron llegar todo ese amor que no sabía que tanto necesitaba”, reflexionó la actriz.

“Siempre pensé que mis defectos son algo que me hacen especial. A todos, en realidad, pero nunca pensé que alguien podría llegar a 'admirarme' por mostrar una de mis más grandes debilidades. Les agradezco de todo corazón. Muchas veces me peleo con las redes sociales, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que a veces no son del todo malas. De hecho, hoy todo fue demasiado bueno”, concluyó Oriana Sabatini.