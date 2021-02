El Polaco le habría sido infiel a Barby Silenzi con su propia amiga

A días de confirmar públicamente y a los besos su reconciliación con Barby Silenzi, el Polaco protagoniza nuevos rumores de infidelidad.

Paula Varela contó en Intrusos los detalles de una explosiva versión, que asegura que el cantante tendría una relación con una mujer muy cercana a Barby: “Hay una nueva mujer y circula un nuevo nombre: es muy amiga de Barby Silenzi. Además de seguirse entre ellas en las redes, se siguen con el Polaco”.

“Barby la conoce a través de Celeste Muriega. Incluso Alejandra está ahora con Muriega en Carlos Paz. Y él acaba de viajar a Carlos Paz? es una coincidencia. Y Barby está acá”, agregó la panelista.

Paula contó quién es la mujer señalada como la nueva tercera en discordia: “Ella se llama Alejandra Domínguez, es psicóloga, vive en Palermo y es de Flores. Tal es la amistad que Ale muchas veces cuida a las hijas de Barby. Es muuuy amiga. Estuvo el fin de semana con los dos en su casa”.

No obstante, Paula también contó que gente cercana al Polaco y Silenzi desmintió la explosiva versión: “Por otra parte, el entorno de ellos dice que esto es falso y que cada vez que ellos están bien salen a correr rumores para que esta pareja se rompa. Me dijeron 'ellos están rodeados de mucha gente de mier?', que no los pueden ver felices y salen a tirar cosas a los medios”.

Pero Varela explicó el origen de la versión: “Lo que nos pasa a nosotros es que el rumor nos llega de una fuente muy confiable, que no tiene que ver tanto con la pareja o que uno diría 'quiere separar a la pareja'. No nos viene de una expareja del Polaco. Por eso, contamos las dos caras de la moneda”.