El "Pollo" Álvarez se conmovió con la historia de una mujer y habló de sus ataques de pánico

La mañana de este martes se vivió un emotivo momento en Nosotros a la mañana (El Trece) cuando la producción del ciclo organizó una cadena para que Adriano, un perro ciego abandonado, pudiera encontrar un nuevo hogar.

Luego de que contaran la historia, el Pollo Álvarez puso al aire a Aldana, una mujer que se mostró interesada en adoptar al perrito

"Hola Pollo, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada. Yo desde el año pasado que no salgo de mi casa, tengo fobia. Mi pareja me regaló una chinchilla pero vi el caso de este perro y me conmoví mucho. Pobrecito", comenzó ella súper sensibilizada.

"Aldana, te lo dije por Instagram y te lo digo al aire: 'Sos un amor'. Yo no se qué vaya a pasar con los trámites (de adopción de Adriano) pero sos un amor y entiendo que también, y esto tienen de mágico los perros, tal vez también te ayude. Lo pienso desde un lugar del amor. No sé qué opinás vos al respecto", le dijo de forma cariñosa el conductor.

Explicando su situación, Aldana continuó: "De hecho, mi pareja quiere que yo tenga un perro para poder salir, sacarlo a pasear, porque yo todavía no estoy en tratamiento. Tengo que ir a un psiquiatra porque tengo este problema que no puedo salir de mi casa. Entonces él quiere que yo tenga un perro para poder sacarlo a la plaza, poder pasear. Disculpá que esté así nerviosa es que es la primera vez que salgo en televisión".

"Te voy a decir una cosa Aldana, lo voy a traer sólo porque lo decís, porque parece que si hablás en cámara o si sos más suelto no te pasan ciertas cosas. Yo viví la misma etapa que vos aunque pudiendo salir a la calle. Quiero decir depresión que le pasa a un montón de personas, hablo de ataques de pánico. Por qué traigo esto acá porque vas a salir adelante", expresó el Pollo.

Finalmente, dándole aliento a Aldana, Álvarez cerró: "Con ayuda, obviamente, pero vas a salir adelante. Tené toda la fe del mundo de que vas a salir adelante con gente como tu pareja que quiere que salgas, con Adriano, con ayuda. Todos pasan por momentos, lo que pasa es que algunos no lo cuentan o no lo muestran. Te digo esto porque me llevó a cosas que tengo adentro".