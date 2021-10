El presente de Wanda Nara y Mauro Icardi: viven bajo el mismo techo pero duermen en camas separadas

Wanda Nara vive un duro momento personal. El sábado descubrió que Mauro Icardi se mensajeaba con a China Suárez y no dudó en abandonar su casa de París para trasladarse a Milán con sus dos hijas. “Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en referencia a la actriz, que en 2012 fue acusada de romper la relación de Nicolás Cabré con Eugenia Tobal y en 2015 la de Benjamín Vicuña con Pampita.

Su viaje a Italia duró lo que un suspiro, ya que fue interrumpida por su esposo. Al verlo, le pidió el divorcio y él la amenazó con abandonar el fútbol si eso sucede.

Horas después de ese encontronazo, regresaron en un avión privado a su propiedad de París, donde acordaron dormir en camas separadas, según explicó Yanina Latorre al aire de Los ángeles de la mañana.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en mayo de 2014. (Foto: Caras).

“El problema es que, además del vínculo que tienen matrimonial, tienen un vínculo laboral porque Wanda es realmente la representante legal y ella también tiene un contrato. Porque si no volvía ella, él no volvía. Él está 'empecinadito' en que si ella no va con él, o no vuelve, renuncia. Siguen separados, ella está que se la llevan los demonios”, agregó la panelista.

Por ahora, solo Nara sabe si le dará otra oportunidad al jugador del PSG o si apurará los trámites de la división de bienes. Son alrededor de 60 millones de dólares los que se disputarían si eso llegara a ocurrir. La noticia de último momento es la carta documento que la China Suárez envió a Intrusos y LAM para que dejaran de hablar de ella.