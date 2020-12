El primer beso público de Cande Tinelli y Coti Sorokin en Esquel

Cande Tinelliy Coti Sorokinestán un un gran momento de su relación. A casi un mes de empezar a salir, ambos celebran el encuentro con fotos y videos en las redes. Además, comparten la misma pasión por la música.

Si bien no hablan públicamente de lo que les pasa, ellos reservan todo para la intimidad y para lo que quieren compartir. Pero parece que la foto de la joven dándole un beso estuvo de más.

Candepublicó una imagen besando la mejilla de su novio, quien está en una disputa con su ex a la que le pidió un bozal legal para que no hable sobre él. Quizás la imagen no le gustó mucho al músico ya que duró pocas horas online y fue borrada.

¿Crisis? ¿Una pelea? al parecer no, solo se trataría de que a Coti no le gusta mostrar ciertas cosas. Él tiene 47 años, hijos adolescentes y no estaría cómodo con algunas publicaciones.

Cande y Cotise conocieron en el after show del recital del autocine que dio el músico en San Isidro en octubre. Intercambiaron mensajes en Instagram y la chispa fue inmediata.

A unos días de haber borrado esa imagen de Instagram, la pareja viajó a Esquel y optó por poner otra fotografía donde blanquean la historia de amor con un beso.

Ella escribió:"El lugar es aquí y el momento ahora".Él le respondió con emojis de corazones.