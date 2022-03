El reencuentro de Jimena Barón y Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su hijo

Jimena Barón y Daniel Osvaldo se reencontraron en el cumpleaños de Momo, el hijo que tienen en común. La expareja se vio después de la escandalosa separación que tuvieron en plena pandemia.

"No existe nada que no haría por vos. Feliz cumpleaños al que brilla más que el sol. Te amo Morrison", le dedicó Jimena a Morrison, a quien le organizó una fiesta a la que no faltaron amigos, Mónica, su niñera, su hermano con su hija, entre otros familiares y seres queridos. Y también estuvo Daniel Osvaldo, con quien La Cobra compartió risas y un momento especial debido a su hijo.

Por su parte, el exfutbolista, que desde que se separó de Jimena se mostró poco en las redes con Momo, y Barón alguna vez se quejó de eso, compartió una foto con su hijo y escribió: "Feliz cumpleaños amor mío. Te amo".

La separación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo

En 2020, plena pandemia, Jimena Barón pasó de estar sola a convivir nuevamente con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison, a reconciliarse -en el sentido amplio de la palabra- y a coquetear con él y plasmarlo en las redes sociales. Cuando se pensaba que ya eran nuevamente pareja, algo sucedió, ella se alejó de él y también de internet.

El exjugador dio un portazo en el fútbol, fue desafectado del plantel de Banfield por no presentarse a los entrenamientos virtuales ni atender el teléfono, y volvió a su otro amor: la música.

Luego de filtrarse la foto de WhatsApp que el exfutbolista tenía en su perfil y que lo mostraba a los besos con la actriz, hubo silencio de radio de ambos lados y más tarde el alejamiento quedó en evidencia con las nuevas fotos de Barón y el Tucu López. En el medio, Daniel Osvaldo se puso en pareja con Gianinna Maradona. Sin embargo, ninguna de las parejas prosperó.

El 1 de abril de 2021, tras nueve meses de silencio, la cantante estrenó el tema "Flor de involución", que recoge sus vivencias, incluyendo situaciones de ansiedad, miedo, sus fallidas relaciones, la mirada de los medios y el público sobre ella y sus intentos de actuar correctamente.

"No sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó. Pasó una pandemia, que fue difícil para todos, para los privilegiados mucho menos. En lo personal, para mí el año pasado fue un año muy difícil. Lo empecé muy mal. Tuve momento mejores y peores. Estuve transitando eso con las redes sociales y llegó un momento, honestamente, se me complicó", señaló.

Luego explicó, a su manera: "Estuve algo 'pachucha' el año pasado, y de repente cosas que no me afectaban me empezaron a afectar y a hacer mal. Era prender la tele y ver que estaban diciendo: mi cuerpo estaba mal, mi maternidad estaba mal... Y un poco combinado con mi vulnerabilidad que atravesé y pasé, sentí que necesitaba un 'recreo' donde no necesitaba opiniones sobre mí y me fui".