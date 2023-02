El tremendo mensaje de la bailarina con la que Fede Bal engañó a Sofía Aldrey: Me significó años de terapia

En LAM, Yanina Latorre reveló que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey luego de que la joven descubriera sus infidelidades con distintas mujeres.

Sin embargo, la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito en América aclaró que los engaños vienen de larga data y nombró a la bailarina Sol Báez.

Lejos de desmentirlo, la joven confirmó la información de Yanina y dejó en claro que no tiene buenos recuerdos de esa relación con un fuerte mensaje que compartió en sus redes.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, señaló. Y aclaró: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”.

Yanina Latorre fulminó a Carmen Barbieri tras el escándalo por las infidelidades de Fede Bal

La filtración de los chats de las numerosas infidelidades de Fede Bal dejaron mucha tela para cortar, y este miércoles Carmen Barbieri, la mamá del hombre en cuestión, criticó a Yanina Latorre por hacer público el escándalo y, de alguna manera, cuestionó cómo ella "se dedica a eso" habiendo pasado por una situación de infidelidad.

La angelita, con su lengua filosa, atendió a Carmen en LAM (América TV) y le dijo de todo: "Yo no soy mala, mala sos vos y tu hijo, yo fui víctima, Y para hacer lo que yo hago hay que tener el culo limpio", comenzó Yani.

"Para hacer lo que yo hago hay que tener espalda. Yo no mando chats, no digo nada, y no llamo a nadie para que el tema no salga en los canales de televisión", dijo mirando a cámara.

"Me llega la mejor data, no soy mala, lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. La chica la estaba pasando mal y me parece la mejor manera de salir de un vínculo tóxico", añadió.

"Esta chica se cansó de perdonar, y encontró así la forma de salirse de este vínculo, hacerlo público. Carmen dijo, “me extraña porque es una dama”, ¿Qué, deja de ser una mala porque publica los chats?", cerró Yanina.