El Tucu López y la foto que demuestra su tristeza tras la separación de Sabrina Rojas: "Estamos en casa"

En medio de los incesantes rumores sobre una presunta infidelidad a Sabrina Rojas, el Tucu López se encuentra pasando sus peores días sentimentales. Apartado de su pareja y sin posibilidades de una reconciliación en su futuro inmediato, el locutor posteó en sus historias de Instagram una foto que resulta un reflejo de su propio estado de ánimo.

En la instantánea, se puede ver a su perro acostado en el piso de una terraza, con la cabeza agachada y la mirada fija y sintiéndose totalmente identificado con la escena de su mascota, Tucu escribió: “Estamos en esa, amigo...” , seguido de un emoji de corazón rojo. El Tucu López y la foto que demuestra cómo se siente después de su separación de Sabrina López (Foto: Instagram / tuculopez)

Una vez trascendió que la causa de la separación entre el conductor y la actriz, vino motivado a un supuesto encuentro íntimo con la modelo Damaris Cané, varios internautas en redes sociales criticaron a López por poner en riesgo la sólida relación que sostuvo con Sabrina. Entre algunos de los comentarios que “Qué lástima, la arruinaste, tan bien que venía” comentó una seguidora, mientras que otra usuaria simplemente sentenció irónicamente “¡Jajajajaaja! hombres...”

El Tucu López detalló su plan para reconquistar a Sabrina Rojas tras su affaire con Damaris Cané

El Tucu López quiere volver con Sabrina Rojas, de quien dijo seguir muy enamorado pese a la crisis que atravesaron en el último tiempo. Sin embargo, la modelo desmintió que hayan tenido cortocircuitos como pareja, y confirmó que decidió separarse el mismo lunes que se enteró del rumor que lo involucraba con otra mujer en un boliche de Villa Carlos Paz.

En diálogo con Intrusos (América), el locutor repitió que no le fue infiel con Damaris Cané, la chica en cuestión, pero reconoció que estuvo hablando con ella en Zebra. La joven, por su parte, también sostuvo que todo quedó en el local bailable, y aclaró que no se fue a dormir con él como se comentó.

Angustiado por la situación, López dejó saber que no se dará por vencido. Está dispuesto a reconquistar a Sabrina y ya tiene un plan en mente para conseguir su perdón. “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, expuso, y luego agregó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”.