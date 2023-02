Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef, opinó sobre Wanda Nara: "No la imagino dando consejos de cocina"

Wanda Nara fue confirmada como la nueva conductora de la próxima edición de MasterChef (Telefe) y provocó reacciones entre gustos y colores. Una de las opiniones que trascendió en las últimas horas, fue la de la primera campeona del reality culinario, Elba Rodríguez.

En una nota concedida a La Once Diez (Radio de la Ciudad), la exparticipante se confesó sorprendida por esta elección y admitió: "No me imagino a Wanda dando consejos de cocina". Por semanas, se barajó la posibilidad de que Wanda Nara fuera la próxima conductora de MasterChef. (Foto: Instagram / wanda_nara)

En este sentido, Elba Rodríguez aclaró que siendo la empresaria una figura con tan alto perfil mediático, le pareció que contrasta con el formato familiar del programa. Sin embargo, la ganadora no descartó que esta sería una buena oportunidad para que Nara pueda demostrar un costado más cercano a otras personalidades de la talla de Mariano Peluffo, Santiago del Moro, o la misma Paula Chaves, uno de los nombres sorteados para esta nueva edición.

Sin embargo, la chef quiso hacer una diferenciación importante sobre el aporte que podría sumar Wanda en el programa. Al respecto comentó con sinceridad: "No me imagino a Wanda dando consejos de cocina, como 'poné más azúcar' por ejemplo, pero sí me imagino acompañando y aconsejando para levantar el ánimo".

Anunciaron que Wanda Nara será la conductora de "Masterchef" y en las redes la destrozaron: "País generoso"

Desde que inició la danza de nombres en torno a los posibles conductores de una nueva temporada de MasterChef, las primeras informaciones indicaban que su reemplazo se definiría entre Paula Chaves e Iván de Pineda.

Pero desde Telefe confirmaron que Wanda Nara será la conductora de Masterchef en la nueva edición con cocineros amateurs. "Wanda Nara estará al frente de la competencia de cocina éxito en el mundo", anunciaron desde las redes oficiales del canal de televisión. Wanda Nara será la nueva conductora de "Masterchef" (Foto: Instagram / wanda_nara)

Según comentaron, la mediática estará acompañada por el prestigioso jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Desde hace tiempo que la empresaria había adelantado sus ganas de continuar con sus proyectos en la Argentina. Tras varias negociaciones, finalmente será la encargada de reemplazar a Santiago del Moro, quien actualmente conduce Gran Hermano.

Si bien aún no comunicaron la fecha de estreno de la nueva edición de Masterchef, la empresaria planea quedarse en el país junto a sus hijos mientras realiza las grabaciones.