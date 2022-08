En medio de rumores de romance, la China Suárez le hizo un regalo a Joaquín Furriel

Desde hace algunas semanas, Eugenia La China Suárez y Joaquín Furriel están instalados en Uruguay, país al que fueron a filmar una película que los tiene como protagonistas. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance entre ellos no tardaron en aparecer. Especialmente, luego de que ambos actores compartieran en sus redes sociales varias fotos y videos en los que se los ve a pura complicidad. Por el momento, ninguno de los dos se manifestó al respecto, pero la ex de Benjamín Vicuña lo niega a través de las románticas postales que publica junto a Rusherking, su novio desde hace ya algunos meses que va a visitarla al país vecino cada vez que su agitada agenda laboral se lo permite.

Lo cierto es que haciendo caso omiso a cualquier trascendido, fue Furriel quien en las últimas horas sorprendió al mostrar en sus stories de Instagram un regalo que le hizo la ex Casi Ángeles mientras estaban en pleno rodaje. “Torta de ricota de la compa”, escribió junto a una imagen en la que se ve el exquisito postre que le preparó su colega. Joaquín Furriel el agradeció el regalo a la China Suárez

La semana pasada, había sido Suárez la encargada de compartir un desopilante momento que vivió con el galán durante las grabaciones del filme. “Acompáñenme a ver una historia de frustración de una persona con la luna en Tauro. Estoy indignada”, dijo la actriz con un casco de motoquera en la cabeza, en la primera de una serie de stories que publicó en su perfil. En la siguiente, se veía un video corto que publicó Furriel y en el que arrobó a su compañera, además de agregar el hashtag #Perseverancia, el cual hacía alusión a los infinitos intentos de ella intentando arrancar una moto antigua, pero sin éxito.

“No baja, ahora está trabada”, decía Eugenia. Mientras, de fondo se escuchaba a un técnico que explicaba: “Tenemos que tener impulso para que arranque”. Ella insistía reiteradamente con el arranque de la moto, pero nada. “Lo quiere dar todo, hay que ver si lo logra. Yo quiero que lo logre, estamos acá deseándolo. Incluso se están acercando los pescadores del puerto. Estamos todos haciendo fuerza, pero no. Ese es el rostro de la frustración”, decía Joaquín, mientras Eugenia se reía. A su vez, la actriz escribió “Frustrada”, sobre el video original publicado por Joaquín y que ella compartió en su perfil. “Al menos lo intentó”, había agregado él. “Quiero aclarar a mi favor que la moto no arrancaba con nadie por un problema técnico. Y yo, obtusa, creí que podría”, cerró la China.

Mientras tanto, la exprotagonista de ATAV está acompañada por sus hijos Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y Magnolia y Amancio -de su vínculo con Vicuña. En este sentido, días atrás compartió un video dónde se la veía relajada en la cama junto a los chicos que miraban televisión tranquilos y en silencio. “Terminar temprano de filmar. Mi mejor plan”, escribió la ex Teen Angels. Peor luego de varios comentarios que recibió en relación a lo bien que se portaban los pequeños, decidió subir otra grabación en la que se veía la realidad de la situación mientras ella contaba: “No, chicos, no son unos santos. Claramente, grabé la historia en el único momento en el que estaban quietitos, porque no lo podía creer... Ahora no dan las manos para grabar”.