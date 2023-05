En una noche de mucha tensión, Delfina se despidió de Masterchef a puro llanto

Este domingo tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Masterchef. Los participantes que lucharon por continuar en el programa fueron Delfina, Antonio, Aquiles, Silvana, Juan Francisco, María Sol y Candelaria Sobre las mesadas, cada uno de ellos tenía una campanita negra, debajo de la cual descubrieron un chorizo. Entonces, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les explicaron la consigna. Y era que, en 65 minutos, debían preparar dos chorizos con las mezclas que elijan, con salsa y vegetales.

Así las cosas, después de que los chefs les dieran algunos consejos para elaborar el embutido, todos pusieron manos a la obra. Pero todos los concursantes se mostraron nerviosos por el desafío, ya que para la mayoría esta era la primera vez cocinando algo por el estilo. “Salgan del carrito de la costanera”, les dijo la conductora para incentivarlos a ser creativos.

“Para mí vamos a ver cosas fuertes”, comentó Betular. Y Martitegui reconoció que la prueba era muy “difícil”. Luego, los tres integrantes del jurado empezaron a recorrer las islas para ver en qué estaban cada uno de los participantes. En un momento, Silvana se puso a llorar de los nervios y Damián fue el encargado de contenerla con un abrazo, para darle la fuerza necesaria como para continuar con su trabajo.

Minutos más tarde, Wanda se acercó a su lugar y le preguntó qué le estaba pasando. “No sé que me pasa, perdoname. Me agarró un ataque, me empezó a latir fuerte el corazón y no podía respirar. No me pasa siempre, pero me pasó recién”, le explicó la participante sin poder contener el llanto. Y, en el backstage, agradeció la actitud de la conductora, que se dio cuenta de que no estaba pasando un buen momento.

Luego fue Delfina la que entró en pánico al ver que sus chorizos se habían reventado durante la cocción y terminó llorando y arrojando una placa al piso. Cuando estaba a punto de colapsar, Betular se acercó a ella para alentarla y darle algunos consejos como para poder continuar con su plato. Pero la realidad es que ya no tenía tiempo de enmendar los errores.

Damián Betular tratando de alentar a Delfina

Llegado el momento de la degustación, cada uno presentó su plato frente al jurado. Juan Francisco llevó chorizos de cerdo con manzanas y berenjenas baby. “Me parece original lo que hiciste”, dijo Martitegui. Aquiles hizo chorizo de cerdo con verduras, baba ganoush y salsa de yogurt. “Un equilibrio perfecto”, dijo Damián. Silvana, en tanto, después del traspié elaboró chorizo a la pomarola con puré de papas. “Es bastante complicado”, dijo Germán sobre el plato, pero la elogió por haber logrado terminarlo a pesar de todo.

Luego llegó el turno de María Sol, que muy confiada presentó chorizos de carne con salsa criolla de mango y pera sobre un pan chato. “Yo diría dame 20 de estos”, sintetizó Martitegui. Delfina, finalmente, presentó chorizos de paleta de cerdo y grasa de pella con salsa de tomate y puré de boniato. “Está difícil”, dijo Betular. Candelaria hizo chorizo de bondiola y panceta con ribs de choclo, ensalada fresca y salsa de yogurt. “Está todo muy bien”, dijo Germán.

En último término, Antonio llevó sus chorizos de roast beef , cuadril y panceta con papas, berenjenas baby y salsa de coliflor con canela. “Hay un tema grave con el chorizo”, le dijo Martitegui, que criticó toda la propuesta. Así las cosas, el jurado se fue a deliberar y tomó una decisión. “Quien debe abandonar las cocinas de Masterchef es....Delfina”, anunció Germán. Después de que los chefs elogiaran su participación en el ciclo, la eliminada señaló con los ojos llenos de lágrimas: “Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y no siento otra pasión. Voy a seguir estudiando para algún día poder ser colega de ustedes”.