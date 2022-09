Érica Rivas descartó que irá a ver la obra Casados con hijos: "No creo, me da mucha tristeza"

Tras varios idas y vueltas, Casados con hijos debutará en la temporada de verano en calle Corrientes sin Érica Rivas. En una entrevista, la actriz habló de la versión teatral de la sitcom y de su reemplazo.

El móvil de Intrusos (América) conversó con la intérprete de María Elena Fuseneco y le consultó por la incorporación de Jorgelina Aruzzi al elenco. “Me enteré. Jorgelina es lo más, es una actriz divina”, aseguró dejándola fuera de cualquier polémica.

Sin embargo, cuando le preguntaron si iría a ver la obra fue tajante: “No, no creo. Me da mucha tristeza”.

Jorgelina Aruzzi se sumó al elenco de “Casados con hijos”: será el nuevo amor de Dardo

Tras la salida de Érica Rivas, los productores consideraron que Jorgelina Aruzzi era la indicada para sumarse al elenco de Casados con hijos. Jorgelina Aruzzi es la nueva integrante de "Casados con hijos". (Foto: EsseDesarrollos)

Semanas atrás, la actriz se reunió con Marcelo de Bellis, “Dardo”, para leer el libreto y lo mostraron en sus redes. “Lindo reencontrarnos, Jor querida”, expresó el artista junto a una foto.

En una entrevista, Gustavo Yankelevich en LAM (América) aclaró que Aruzzi nada tendrá que ver con María Elena Fuseneco. Dardo se separó y en Europa el destino lo cruzó con Azucena, su nuevo amor, que viajará especialmente a la Argentina para conocer a los Argento.

Por qué Érica Rivas no estará en la obra de “Casados con hijos”

En una de las últimas entrevistas que dio, Rivas tuvo un fuerte sincericidio sobre su desvinculación de Casados con hijos. “Me echaron por romper las pelotas”, disparó. También acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos, ya que los consideraba machistas. Érica Rivas no estará en la versión teatral de "Casados con hijos". (Foto: captura de Telefe).

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían 'no seas pan amargo'. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo en el programa Caja Negra.

Acto seguido, dio algunos detalles de las frases incómodas que se encontró en el guion: “No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”.