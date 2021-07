Fabián Doman deja Intratables, la radio y el periodismo: Vuelvo a mi otro amor

Fabián Doman regresó a Intratables (América) para anunciar oficialmente que deja la televisión, la radio y el periodismo para volver a "otro amor". El conductor reveló que a partir de este 1 de julio se desempeñará como el nuevo Director Institucional de EDENOR.

"Yo no voy a estar más en este programa, tampoco en Radio La Red. No me voy a otro canal ni otra radio. Voy a cambiar, si se quiere de profesión", comenzó diciendo Fabián Doman, visiblemente movilizado".

Qué hará Fabián Doman tras dejar la TV y la radio

"Desde mañana (1 de julio) voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importante de la Argentina, hablo de EDENOR", anunció finalmente el periodista, de 57 años de edad, sobe el nuevo rumbo que tomará de la mano de la empresa eléctrica. Y continuó: "Se resolvió todo en las últimas horas", aseguró.

"Me costó cerrar (el trato) porque me costaba dejar el periodismo", agregó, para luego recordar parte de su antiguo trabajo, que tiene que ver con la asesoría de imagen.

Por qué Fabián Doman deja la TV y la radio

"Yo empecé en este no siendo periodista. Yo comencé en el mundo de los medios de comunicación como asesor de comunicación e imagen. Fui jefe de prensa de una campaña en el 89, la campaña presidencial de Álvaro Alsogaray. Era muy joven yo", rememoró al referirse al candidato por la Unión del Centro Democrático (UCeDé), luego designado asesor presidencial ad honórem durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

"Después hice periodismo, dejé el periodismo. Viví en Estados Unidos. Allí fui director de prensa de la embajada. Trabajé en la comunicación internacional de la negociación de la deuda del FMI y el Banco Mundial".

"Es decir, en parte también vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación y la comunicación corporativa", resaltó Fabián Doman sobre su decisión de dejar la televisión y la radio. "Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time".

Así se despidió Fabián Doman de Intratables y el periodismo

Luego comenzó con los agradecimientos. “Primero a la gente. Suena remanido, pero todos los que estamos acá, estamos gracias a ustedes”, afirmó. Tras contar cómo llegó a reemplazar a Santiago del Moro en la conducción de Intratables, recordó que Liliana Parodi, Gerenta de programación de América y A24, lo llamó para ofrecerle el lugar.

"Una de las razones por las que acepté es porque quería trabajar con vos", dijo Doman al referirse a Parodi. "El que trabaja en televisión alguna vez tiene que trabajar con Liliana Parodi, es de las que más saben, más te enseñan”, la elogió. "Puertas adentro te mata y mata si afuera hablan mal de vos, y eso es una jefa", remarcó sobre la persona de la comandante del canal de Daniel Vila.

Por último, dedicó unas palabras a Intratables y todo su equipo. "Mención gigantesca para la producción de este programa", destacó, e hizo un pedido contundente: “Levanten cualquier programa, este no. Pocos veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o comoIntratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece”, analizó.

“Una parte de la historia de este canal la escribe Intratables, mucho más Santiago que yo. La ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables", concluyó Fabián Doman despidiéndose de la TV, la radio y el periodismo.