Falleció el humorista Carlos Sánchez

Tras batallar durante diez años contra el cáncer, Carlos Sánchez falleció esta mañana en un sanatorio porteño. Ayer había trascendido la información de que el actor de 68 años había sido internado para recibir un tratamiento paliativo con morfina.

Sobre su enfermedad, el humorista había contado a la revista Pronto en 2016: "Nunca me hacía controles de nada. Ahí me encontraron un tumor en el riñón y me lo sacaron. No volví nunca más al control porque me agarró la soberbia y dije que no me iba a pasar nada".

Lamentablemente, tras esta desacertada decisión, a Sánchez le encontraron una metástasis: "Tenía tomado el páncreas, el hueso de la cadera, una costilla y el pulmón".

El actor será recordado por sus trabajos en Argentina, tierra de amor y venganza, La peluquería de los Mateos, Videomatch, Sábado Bus y Café Fashion, entre otros.