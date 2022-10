Falleció Jerry Lee Lewis, la última leyenda del rock and roll

A los 87 años, murió hoy Jerry Lee Lewis, el cantante, pianista y compositor, apodado "The Killer" por su carácter fuerte y su presencia sobre el escenario, quien fue uno de los máximos exponentes del rock and roll y junto a Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry marcó la escena musical de los años 50.

Según informó Zach Farnum, su representante, el creador de éxitos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin Goin On" falleció por causas naturales en su casa de Misisipi, al sur de Memphis (Tennessee).

En 2019 había sufrido un accidente cerebrovascular y desde entonces pasó por varias complicaciones de salud. Dueño de un talento excepcional y con el piano como principal aliado, Lewis fue uno de los primeros artistas en ingresar al Salón de la Fama del Rock n Roll en 1986.

Su influencia en los músicos era tan grande que el mismísimo John Lennon se arrodilló ante él para besarle los pies cuando lo conoció. Pero los excesos y los escándalos oscurecieron su carrera. Tuvo siete matrimonios que concluyeron en malos términos. Además, fue acusado de corrupción de menores por la prensa británica cuando descubrieron que Myrna, su tercera esposa, era su prima y tenía apenas 13 años.

También atravesó las trágicas muertes de dos de sus hijos: Steve Allen Lewis se ahogó en 1962, cuando tenía 3 años; y Jerry Lee Jr. murió en un accidente automovilístico en 1973 a los 19 años.