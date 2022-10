Falleció Silvana Suárez, la ex Miss Mundo de Argentina

Este viernes murió Silvana Suárez, la exmodelo que en 1978 se consagró como Miss Mundo de Argentina. Tenía 64 años y hace un tiempo le habían diagnosticado un cáncer de colon avanzado. La cordobesa se encontraba radicada en Nono, en el Valle de Traslasierra, informó Cadena 3.

Suárez fue la segunda mujer argentina en alcanzar la corona del popular certamen de belleza. Lo hizo en Londres, 18 años después de la hazaña de Norma Cappagli. Tras su polémica separación de Julio Ramos, en 1999, Mirtha Legrand la invitó al programa para hablar del tema y tras un fuerte cruce con la conductora, se levantó y retiró del estudio. Silvana Suárez, se consagró como Miss Mundo de Argentina en 1978.

El episodio siempre fue recordado por la conductora, ya que se trató de la única comensal que se animó a plantarla en pleno vivo. “¿Querés que te diga la verdad? Me lo merecía”, pronunció Chiquita días atrás.

El día que Silvana Suárez dejó en ridículo a Mirtha Legrand en “Alorzando”

En 1999, la Chiqui le pidió a su producción que se comunicara con Silvana Suárez, que estaba recién separada de Julio Ramos, director de Ámbito Financiero. La exmodelo aceptó amablemente sin imaginarse que protagonizaría un hecho histórico en los almuerzos.

En un corte, Mirtha le pidió que por favor dijera algo sobre la escandalosa ruptura, pero ella se negó al volver al aire se cruzaron fuerte. “Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales”, pronunció la conductora, y la ex Miss Mundo fue letal con su respuesta: “Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitas para usarme... Vos no podés retarme. Perdón al público”.

Indignada con el planteo, Legrand retrucó: “No te uso. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez”.