Fede Bal habló sobre su accidente en Brasil: "Tienen que reconstruirme todo el antebrazo"

Después de dar detalles escalofriantes de su accidente mientras grababa escenas para Resto del Mundo, Federico Bal explicó cómo fue y cómo será la operación a la que deberá someterse el domingo 24 de abril, en Brasil.

"Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película", empezó su relato Fede Bal en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Y continuó dando detalles de su accidente: "Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando".

Qué tiene Fede Bal

"Creo que si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte. Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izq, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital ! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo", detalló el conductor de El Trece.

"Necesito agradecer a tanta gente… Por empezar a mi productor y amigo Juan Oswald, a Pepi Diez mi camarógrafo y amigo también, a los hermanos Valenzuela, productores generales del programa, a los argentinos en paraty: Nicolas Paniagua, Hernan y su mujer. A Daniel Scioli, Luis Kreckler, Claudio Gutierrez, Pablo Gomez Coto, Laura y toda la Embajada de Argentina en Brasil. También a Universal Assistance y a mi primo Luciano que me consiguió el mejor hospital de Rio, a todo el staff del Hospital Municipal de Paraty y a Oscar que ayudó a mi novia y a mi vieja para que vengan lo antes posible para acompañarme en la intervención, enumeró.

Por último, Fede Bal reflexionó: "Mientras mas alto vibras, es cuando mas expuesto estas. Porque en pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. Pero la saque barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo; pero con mas cuidado. Estoy bien, me duele mucho el brazo; tengo fractura expuesta, básicamente el hueso para afuera. Mañana temprano me operan y hay buen panorama, gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien"., concluyó.

Previamente al relato del hijo de Carmen Barbieri, las cuentas oficiales del programa y el canal postearon en Instagram un video del conductor, en el cual se le puede ver mientras es transportado dentro de una ambulancia y relata con mucho humor el momento posterior al accidente. Fede inició la anécdota con una sonrisa, con lo que anticipó que lo que estaba con contar era gracioso y expresó: "A penas pasa lo que pasa, yo me agarro el brazo tipo Segunda Guerra Mundial, viste cuando se agarraban los pedazos de personas para que se los cosan...".

Sin embargo, Bal aseguró que esto no fue lo peor, sino que realmente recordará este momento de su vida como una escena de una cinta de acción: "(Estaba) Tranquilo; me subo al auto; sangro una cantidad de sangre y se lo manché todo el auto al brasilero. Me subo con nuestro amigo de acá, el argentino, el tipo empezó a hablar a toda velocidad y agarro unos pozos, una loma de burro, saltaba sangre para todos lados y el chabón gritaba '¡caralho, caralho!'. Me sentía tipo en un tiroteo de una favela, bajando como en esas películas de Tarantino, faltaba esa música tipo de los 70. Yo decía: '¿qué está pasando?'; '¿por qué boludo?'".

Alguien de la producción del ciclo acompañaba a Federico en la ambulancia y tras escuchar su anécdota, le consultó: "Bueno, en un par de días estamos afuera grabando. ¿Qué vamos a hacer ahora?", a lo cual Bal respondió: "¿Qué? Es carnaval, chicos. Me espera Sambódromo". De esa forma, el actor demostró que tiene toda las intenciones de reincorporarse lo más rápido posible a las grabaciones de su ciclo.