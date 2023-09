Fer Vázquez, de Rombai, lanza su primer Sencillo como solista

Luego de encender el año junto a Rombai con Olvídate de Mí y tras los éxitos de Cruel y Verano 201, lanzadas en diciembre, y la cumbia peruana Me vas a extrañar, junto a Ezio Oliva y Grupo 5, que fue nominada a varios premios en el país andino y ganadora del galardón Premios Luces al Hit del año, Fer Vázquez comienza un nuevo recorrido con una canción sensible y honesta, lanzando por primera vez un tema bajo su firma propia.

Si bien el artista ha sido la marca registrada del grupo de cumbia Rombai, cuando abordó su nuevo trabajo buscó diferenciarse con el sonido de la banda. En una entrevista con C5N.com, Fer Vázquez reflexionó: "En Rombai también he hecho un camino de solista y yo voy a seguir sacando música y voy a seguir haciendo shows con Rombai, pero también voy a componer como Fer Vázquez que me permite experimentar más".

Su proyecto en paralelo le permite despegarse de los ritmos de la cumbia pop tan característica del grupo y le da oportunidad de explorar diferentes estilos.

En una especie de terapia compositiva con su público nació el nuevo single del artista uruguayo Coleccionando. Fue creado en un vivo de TikTok durante un ida y vuelta con sus fans "un día me sentía solo, prendí el vivo para sentirme acompañado y empezó a surgir la idea de armar algo en conjunto". Tocando el piano se dio la dinámica de componer con los fans, que le compartieron ideas, frases y emociones y, recolectando todo eso nació el tema.

"Fue muy divertido. Me sorprendió porque la verdad no tenía pensado hacer esa dinámica, simplemente prendí un vivo", comentó el músico y destacó la espontaneidad de la experiencia y cómo la canción tomó forma en tiempo récord.

En Coleccionando, el artista uruguayo se arriesgó a rapear aventurandose en nuevas búsquedas compositivas: "Me atreví así descaradamente, sin ninguna vuelta. Además, tengo amigos que me dijeron rapeas espantoso", reveló entre risas con el carisma que lo caracteriza y con el entusiasmo de probar cosas nuevas "a mí me gustó y siempre que se incursiona en algo capaz que no lo haces tan bien o no la haces como el otro piensa o como al otro le gustaría".

Los sonidos de la cumbia pop estuvieron siempre ligados a las vibras de las fiestas veraniegas, sobre todo en el peak de bandas como Rombai, Maramá o Agapornis allá por 2015/2016. Hace poco algunos tuiteros nostálgicos reflotaron los videos de éxitos como Cuando se pone a bailar o Noche Loca extrañando esos ritmos despreocupados que musicalizaron tantas noches en la costa.

Fer se mostró agradecido por la añoranza positiva que despertó entre sus seguidores, sorprendido porque Twitter no suele ser una red social que se caracterice por los halagos a los artistas: “Lo estaban recordando con muchísima felicidad y como juntando firmas para volver a ese año, estaban expresándose felices y me contagiaron la nostalgia".

El cantante se sabe parte del movimiento que internacionalizó la cumbia pop y se considera “fan de la cumbia en todas sus presentaciones”, aunque con su nuevo proyecto esté más abocado al reggaetón y otros estilos confiesa que “la cumbia es lo mejor de la vida” y que no va a dejar de hacer música del género.

Y es que ese ritmo característico del río de la plata que nos hace movernos y activar la fiesta y que trasciende a subgéneros como el RKT, el turreo, la cumbia 420, la cumbia villera y otros estilos es “muy nuestro” y se volvió estandarte de las celebraciones de este lado sur del mundo y sigue su sendero por otras latitudes.

Coleccionando, producida junto al español Liam Garner, representa una maduración musical para el artista que prepara nuevas sorpresas para este año, mientas apuesta a un cambio bajo Fer Vázquez, seguirá su camino en la cumbia como líder de Rombai, con quien se prepara para emprender una gira por Latinoamérica.