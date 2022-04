Flavio Azzaro insultó a Mariana Diarco y El Dipy lo esperó a la salida del canal para pegarle

Una pelea estuvo a punto de desatarse en Crónica TV cuando el músico David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, acudió a los estudios de la señal para pegarle a Flavio Azzaro quien, advertido de la situación, abandonó el lugar por una salida alternativa.

Según Intrusos (América), el famoso cantante de cumbia se enojó después que Mariana Diarco, su exmujer y madre de su hijo menor, le manifestara que el periodista deportivo, su excompañero de trabajo, la había insultado el jueves por la tarde.

“Hoy debió intervenir la Policía en Crónica porque ayer se cruzaron Mariana Diarco y Flavio Azzaro -comentó el cronista Pablo Layus en el ciclo de chimentos-. Ellos tienen un problema muy grande dado que ella lo acusa de haberla dejado sin trabajo”.

De acuerdo con su relato, “se cruzan en la puerta de Crónica y según lo que cuenta Mariana, Flavio la insultó de arriba a abajo por todo lo que había pasado. Cuando ella le contó a El Dipy, él le dijo [a Azzaro] 'Te voy a ir a buscar y a c… a trompadas' y hoy fue a buscarlo y tuvo que intervenir la Policía”.

Por su parte, el periodista Lucas Bertero afirmó que “Azzaro logró escapar, según lo que dice El Dipy, que lo trata de c…, porque sabía que lo iba a ir a buscar y se fue por otro lado”.

Durante la transmisión, Azzaro le escribió a Marcela Tauro para dar su versión del episodio. “Me dice 'nunca la insulté. es todo mentira, ella me insultó, tengo cinco testigos, quieren fama. Dice que la hice echar y sigue laburando en el mismo medio. Supongo que lo hacen para buscar cámara”.

La confrontación se trasladó luego a Twitter, donde El Dipy escribió: “Hola @FlavioAzzaro. ¿Así que sos tan p... y puteás a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugiás con los dueños? Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan cagón que te fuiste rajando. En la puerta o en el medio del programa te rompo todo”. Poco después, la cuenta del músico fue suspendida.

El viernes, Diarco conversó con Intrusos y contó cómo fue la secuencia con Azzaro: “Él pasa delante mío y escucho que me dice riéndose 'No te echaron todavía'. Yo estaba sola. Se mete rápido al canal y yo me quedé ahí con una bronca. Entonces lo voy a buscar para que de última me diga bien lo que me dijo corriendo”.

Y agregó: “Desde la oficina me dice '¿qué me mirás? ¿Qué te pasa? Y ahí le digo que me lo diga de frente y me empezó a insultar delante de todo el mundo. Me dice 'sos una gran periodista' y yo estaba muy nerviosa porque me estaba maltratando frente a todo el canal. Me trató de idiota, de estúpida y que algo habría hecho para estar en el lugar que estoy. Dio a entender que me acosté con alguien. Se rió de que yo perdí el trabajo, que es la comida para mi hijo”.

Luego reveló cómo se enteró su exmarido de lo acontecido: “Yo me quedé angustiada y con dolor de oído, le pregunté al Dipy si me podía conseguir gotitas. Con El Dipy somos familia, por nuestro hijo. Y nos llevamos súper bien. Ahí se enteró”.

Cabe recordar que la pelea entre Diarco y Azzaro se originó cuando este último hizo un repudiable comentario al aire sobre la violación grupal que tuvo lugar en febrero de este año en Palermo.

Luego de que el periodista especulara con que la víctima de ese caso quizá “en algún momento quiso tener sexo con alguno” de los hombres que abusó de ella, Diarco, su compañera de señal, lo criticó duramente. “Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto -sostuvo-. Todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos”.

Tiempo después, Diarco volvió a cuestionarlo en Twitter: “Si yo tengo que alzar la voz para que personas como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, espero que te quede claro”.