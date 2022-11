Furor por la presencia de Tini como invitada sorpresa en el quinto show de Coldplay

Coldplay no para de dar sorpresas en su histórica visita a Buenos Aires. Este martes por la noche, Tini Stoessel fue la sorpresa del quinto recital del grupo en el estadio Monumental, que explotó por el grito de los fans. Junto a Chris Martin, la cantante interpretó Let Somebody Go, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres.

A continuación, Stoessel entonó su hit Carne y Hueso, mientras Chris Martin la acompañaba en el piano. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.

“Perfecto, increíble”, le dijo el británico a la estrella local en medio de su brillante performance. Emocionada, ella le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”. En la despedida, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin.

En medio del furor que causa el grupo musical Coldplay, que se encuentra en Argentina en el marco de los 10 recitales que realizará en el Estadio Monumental, la banda británica sigue sorprendiendo con su relación con el público argentino. Aún queda ver que otra sorpresa tiene preparada para el resto de sus históricas fechas en el estadio River Plate.

La semana pasada, en la apertura de los 10 shows, colocó en su repertorio musical a una de las canciones más amadas por los argentinos: De música ligera. Con un gran cariño a Soda Stereo y un sentido homenaje a Gustavo Cerati, Coldplay comenzó a meterse al público argentino en el bolsillo.