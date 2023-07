García Moritán puso fin a la polémica sobre la dedicatoria de Vicuña a Pampita: "Lo entendí y lo perdoné"

Roberto García Moritán decidió finalmente exponer su punto de vista con respecto a toda la polémica generada a partir de las declaraciones emitidas por Benjamín Vicuña en el discurso que dio tras recibir un Premio Martín Fierro. El legislador porteño, quien actualmente se mantiene en campaña, habló sobre el acompañamiento de su esposa, Carolina “Pampita” Ardohain en sus actividades políticas, pero en medio de sus declaraciones, no dudó en tocar el filoso tema.

En conversación con el periodista Javier Fabracci en el ciclo TN de Noche, el esposo de la modelo se refirió a este momento que estuvo en boca de todos. “Hablamos. Él (Vicuña) quiso explicarme lo que yo también había entendido, que quiso decir algo que quedó medio confuso y del cual se arrepintió a mitad de camino. Con la potencia de la historia de ellos, era lógico que empezaran a correrse un montón de especulaciones”. (Foto: Captura TN)

En cuanto a su relación actual con el actor, Moritán se mostró muy sincero y no tuvo sino halagos para la expareja de su esposa: “Cuando me vino a hablar yo enseguida lo entendí y lo perdoné. Avanzó y se resolvió. La cara, la sonrisa, la felicidad de Bautista que estaba ahí viendo recibir al padre el premio, justifica todas las incomodidades”.

Benjamín Vicuña se enojó cuando le preguntaron por el furcio que involucró a Pampita: “Es cualquiera”

Benjamín Vicuña ganó el premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe). Durante su discurso arriba del escenario de los Martín Fierro 2023, sorprendió con una frase que fue interpretada como una indirecta para Pampita.

Consultado sobre el tema, el chileno reaccionó a la defensiva. “Me impresiona el revuelo por un furcio que puede tener muchas interpretaciones. La única real es que efectivamente...y estoy dando ya aclaraciones de esto, ¡esto es cualquiera!”, comenzó entre risas tras la pregunta del cronista de LAM (América), Alejandro Castelo. En esa línea aclaró que “por respeto” iba a dar su parecer sobre el tema. Benjamín Vicuña se enojó cuando le preguntaron por su dedicatoria a Pampita (Foto: captura Telefe-captura América)

“Uno se pone muy nervioso. No tenía un discurso preparado e intenté dedicárselo (el premio) a las personas que sufren una enfermedad y a las personas que acompañan. Y cuando estaba hablando de Argentina, efectivamente hablé de mis hijos, intenté hablar de las madres de mis hijos y reculé, por eso quizás cuando hablé de 'un amor' era 'el amor'. El amor que me han dado, el amor del público y por supuesto del amor de mis parejas, las mamás de mis hijos, otras parejas, pero no era ni un mensaje ni una indirecta, ni nada”, sostuvo Vicuña.