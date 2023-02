Gerard Piqué reveló que no felicitó a Lionel Messi por el Mundial

El exjugador del Barcelona y actual presidente de la Kings League, Gerard Piqué, tuvo una extensa charla con el tiktoker John Nellis en la que, entre otros temas, hablaron sobre Lionel Messi y el Mundial de Qatar en el que el crack argentino obtuvo la Copa del Mundo.

Piqué tuvo que elegir a cinco jugadores con los que haya compartido equipo durante su carrera y cuando tocó el turno de seleccionar a un delantero nombró al argentino: “Si tengo que elegir entre Cristiano y Messi, me quedo con Leo. Demostró que incluso con 35 años puede competir”.

Tras la respuesta, el entrevistador le preguntó si había hablado con la Pulga luego de la consagración, pero la respuesta del ex Barcelona no fue la que todos esperaban: “No felicité a Leo”, y agregó: “Esto es una locura, pero la verdad es que estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros y realmente necesitaba desconectarme del fútbol”.

Además, elogió al jugador del Paris Saint-Germain: “Es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño”.

Gerard Piqué habló por primera vez sobre Shakira

En la misma entrevista, el exjugador fue consultado por su agenda de contactos en el teléfono y sorprendió con la respuesta. John Nellis le preguntó quién es el contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tiene y dijo: “Diría que Shakira, quizás. Fue mi pareja. Estoy pensando en mis seguidores de Instagram y sí, si estás diciendo eso, en Twitter, no sé, yo diría Shakira”.

Gerard Piqué lanzó una frase sobre Clara Chía Marti que destrozó la autoestima de Shakira

Gerard Piqué está cada día más enamorado de Clara Chía Marti, pese a que sus amigos todavía no la aceptaron y decidieron llamarla “La patrona”. La estudiante de publicidad llegó a su vida a comienzos de 2022, cuando todavía estaba en pareja con Shakira, con quien venía de varias crisis que lo llevaron a refugiarse en un bar catalán. Allí la conoció y no tardó en contratarla en su empresa, donde poco a poco consolidaron la relación.

Ante su círculo íntimo, el exfutbolista reconoció que con ella se siente joven y pleno, y la frase no tardó en llegar a los oídos de la cantante. Además de ponerse triste, recordó todo lo que sufrió, ya que desde que comenzaron a frecuentarse, en 2010, siempre lidió con comentarios desafortunados sobre la diferencia de edad: ella es 10 años mayor. Una de las personas más críticas habría sido Montserrat Bernabeu, la madre del deportista.

Mientras resuelve algunos trámites para mudarse definitivamente a Miami con sus hijos, Shakira hace el duelo y catarsis a través de la música, mientras que el también empresario ya estaría pensando en casarse y tener una hija con Clara, a quien presentó como “amiga” frente a Sasha y Milan, sus dos nenes.