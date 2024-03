GH: Santiago del Moro anunció quién es la participante que recibió la primera fulminante

Gran Hermano (Telefe) está más picante que nunca tras el estreno de la primera fulminante. Un jugador decidió usar esa carta del juego para enviar directamente a placa a otro participante y la casa quedó en shock.

Tras mantener la tensión hasta el último bloque, cuando todo se dirimía entre Denisse y Florencia, quienes se perfilan como grandes adversarias en el juego, Santiago del Moro, conductor del programa, reveló que la perjudicada fue Deni.

El presentador evitó decir quién usó la “fulminante” y el misterio recién se develará este miércoles.

Catalina contó que se cansó de estar en Gran Hermano y Furia se mostró devastada: “No me digas esto ahora”

Catalina Gorostidi sorprendió a Juliana Scaglione luego de confesarle que quiere abandonar Gran Hermano (Telefe). Su reacción empezó a circular por las redes sociales y varios fanáticos se preocuparon por el estado anímico de la doble de riesgo.

“Ya es suficiente, ya estoy cansado jefe”, expresó la médica pediatra mientras charlaba con su aliada en la casa y el resto de sus compañeros. Al escuchar esas palabras, Furia quedó atónita y su cara cambió por completo.

Cabe recordar que Catalina había quedado eliminada a mediados de enero y luego reingresó gracias al repechaje. Sin embargo, algunos espectadores del reality aseguraron que la notaron cansada. “Le gusta la movida de afuera, se aburrió del juego”, señaló una usuaria de X (ex Twitter).

Mientras charlaba con sus “hermanitos”, Gorostidi hizo referencia a la palabra “soltar” que tiene tatuada en su brazo. “¡No Cata! Me estás jodiendo. No me digas esto ahora, no es lo que habíamos hablado”, expresó Furia al notar que su gran aliada ya quiere abandonar la casa.

En ese momento, Virginia le hizo caricias para intentar consolarla. “Sí, acariciame porque me está por agarrar una hernia en la jeta”, expresó Juliana, totalmente desconsolada. Luego, Catalina le explicó que no va a abandonar Gran Hermano por su cuenta, sino que quiere que sea una decisión del público.

“El domingo se notó que se decepcionó por no irse, la mina sabe que no va a ganar y que solo es la sombra de Furia”, indicó otra fanática del reality en las redes sociales, haciendo referencia a última la gala de eliminación. “Cata se siente sola, Furia está todo el tiempo con el Chino, con Emmanuel y ahora con Mauro”, expresaron con preocupación.