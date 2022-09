Gina Lollobrigida fue hospitalizada tras sufrir una fractura de fémur en un accidente doméstico

La actriz Gina Lollobrigida, de 95 años, considerada un icono del cine italiano y una de las actrices más glamurosas de la época dorada de Hollywood, ha sido hospitalizada en Roma tras sufrir una caída en su domicilio, informaron hoy medios locales.

La diva italiana, que se presenta como senadora en las elecciones generales del próximo día 25, sufrió este sábado un percance domestico y aunque su estado no es preocupante, será sometida a una intervención quirúrgica programada para mañana, lunes, explicó su abogado, Antonio Ingroia.

Descrita como una leyenda del mundo del celuloide italiano y galardonada con un Globo de Oro en los años sesenta, Lollobrigida cumplió 95 de años en julio, pero conserva toda su energía, tanto como para intentar ser senadora en la próxima legislatura.

Se presenta como principal candidata en la circunscripción senatorial uninominal de Latina por el partido Italia Soberana y Popular, una nueva alianza política euroescéptica, que se opone al envío de armas a Ucrania y al “atlantismo belicista” y que está apoyada entre otras fuerzas por el Partido Comunista y por Patria Socialista.

”Mientras tenga energía, la utilizaré para cosas importantes, especialmente para mi país”, aseguró en una entrevista publicada recientemente en el diario “Corriere della Sera”, donde se mostraba “harta de escuchar a los políticos hablar sin llegar a soluciones”.

La protagonista de filmes como “Buona Sera, Mrs. Campbell” y “Mare matto” cuenta que tomó la decisión tras hablar con Antonio Ingroia, ex juez italiano, que también es periodista y el abogado personal de Lollobrigida, y movida por su máxima inspiración, Mahatma Gandhi, de quien alaba “su forma de hacer las cosas, la no violencia.

Lollobrigida ya probó suerte en el mundo de la política en los años 90, cuando se presentó al Parlamento Europeo de la mano de los demócratas de Romano Prodi, pero no fue elegida.

Los sondeos para las elecciones anticipadas del 25 de septiembre dan como favorita a la coalición conservadora formada por Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y los ultraderechistas Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, y la Liga, de Matteo Salvini.