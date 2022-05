Grave acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana: "Fue muy violento"

Romina Gaetani, una de las protagonistas de "La 1-5/18", estuvo como invitada en "LAM" el viernes por la noche y reveló detalles desconocidos de su carrera, como su relación con algunos colegas y galanes con los que le tocó trabajar. Entre ellos, recordó un grave conflicto con Facundo Arana e hizo graves acusaciones sobre peleas que tuvo durante la grabación de una novela.

Gaetani, que en los Martín Fierro confesó que había estado internada días antes de la ceremonia, conoció a Arana cuando tuvieron que ser la pareja protagónica de "Noche y Día", una novela policial emitida por El trece. Por mucho tiempo, ambos hablaron de la buena relación que tuvieron en su periodo de trabajo juntos, pero según Romina, su vínculo no parece haber sido el mejor.

En la entrevista, en la que Romina Gaetani primero habló de otros galanes con los que le tocó trabajar, como Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, respondió a la pregunta de Andrea Taboada que le consultó sobre un posteo en las redes que había hecho Facundo, en donde, al parecer sin autorización de ella, hablaba sobre sus adicciones y revelaba que "creía que se iba a morir", cuando ella había publicado un video clip con su banda La Rayada.

Romina Gaetani y Facundo Arana, antes de sacar a la luz sus problemas.

Tras hablar de la confusión, a la que le quitó peso por la intención del actor, luego se metió de lleno en otro grave problema que mantuvo con su coprotagonista: "Me encontré con situaciones con una cierta de violencia de su parte, dentro de la novela, que no estuvieron buenas. No está bueno ahora entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. De griterío, de palabras que no están buenas que te digan, de golpes en la mesa", comenzo diciendo.

Y continuó con una fuerte acusación sobre una frase que le habría dicho Facundo Arana: "Hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo del trabajo, yo opino esto de tal escena. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas' es demasiado. En ese momento quedé en shock".

Tiempo después, los artistas se reencontraron en Villa Carlos Paz, en la fiesta de una revista. "Los dos estamos haciendo temporada y nos vimos en una fiesta. Y esto si no lo puedo reproducir porque no se puede reproducir... pero fue más violento que todo eso junto en dos palabras..." arrancó.

Tras dudar, por la insistencia de Ángel de Brito y las panelistas de "LAM", terminó contando todo: "Brindamos, era navidad, entre 'Feliz Navidad', chin chin... y al oído, con su mejor sonrisa, me dice: 'tanto quilombo por ser una pu... falopera".

Finalmente, aclaró que no le da vergüenza hablar de sus adicciones, y concluyó con la respuesta que le dijo tras tremendo cruce: "Con la copita de champán me acerqué y le dije 'ni una cosa ni la otra, amor'. Y choqué las copas. Ni pu... ni falopera, y si lo fuera, es mi problema".