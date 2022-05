Habló Mirtha Legrand tras haberse contagiado de Coronavirus: Esperando que mañana me de negativo

Tras haber concurrido a la última edición de la entrega de los premios Martín Fierro, y de haberse convertido en una de las protagonistas de la noche a pesar de no haber estado ternada, Mirtha Legrand alarmó a sus seguidores con un anuncio que nadie esperaba: dio positivo de Covid-19. Luego de días de silencio, la actriz y conductora dio este jueves precisiones sobre su estado de salud.

“Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, había escrito la diva de los almuerzos en su cuenta de Twitter el 19 de mayo.

Ahora, la actriz volvió a dar detalles sobre su estado de salud. Legrand le envió una serie de mensajes de WhatsApp al periodista Juan Etcheyoyen, y él se encargó de darlos a conocer en las redes sociales.

“Mañana me van a hisopar de vuelta para saber si desapareció. Hoy se cumplen siete días del hisopado”, reveló la diva. Y explicó: “Yo me había hisopado el día antes de la fiesta del Martín Fierro y me dio negativo”.

A pesar de que en el mensaje con el que dio a conocer la noticia Mirtha aseguraba ser asintomática, en este intercambio con Etchegoyen, la conductora indicó: “Luego de la fiesta, el miércoles, empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado, a las siete de la tarde, me hicieron otro hisopado que me dio positivo”.

Mirtha Legrand dio precisiones sobre su estado de salud

“Es decir, hoy se cumple una semana. Estoy bien. Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho [Viale, su nieto]. Acabo de hablar con él y me dijo que mañana me hisopan. Él se hisopó e hizo hisopar a todo su personal”, agregó. Y para llevar tranquilidad a sus fieles televidentes, aclaró: “Estoy bien. Esperando que mañana me dé negativo”.

Los Martín Fierro, en el centro de la polémica

La información difundida por Mirtha Legrand llega tan solo cuatro días después de haberse celebrado la edición número 50 de los Martín Fierro, justamente, la primera presencial desde que se inició la pandemia de Covid-19.

Por ello, uno de los aspectos centrales de la organización fueron los protocolos sanitarios que obligaban a que todos los presentes se hisopen o presenten un test negativo para entrar a la ceremonia.

Mirtha y Susana Giménez, en la entrega de los Martín FierroCapturas

Otra de las figuras presentes durante esa velada que confirmó que también dio positivo en su análisis de coronavirus fue el conductor Jey Mammon. “Se terminó el invicto y el Covid se metió conmigo. El estreno del teatro se pospone una semana. Los espero más ansioso que antes, digamos. Gracias por los mensajes, son lo más lindo del mundo, las y los quiero mucho”, escribió Mammon en su cuenta de Twitter.

¿Vuelvo o no vuelvo?

Sin dudas, Mirtha fue una de las grandes figuras de la noche de los Martín Fierro. Acompañada por toda su familia, la diva de los almuerzos no estuvo ternada (ya que durante los dos años de pandemia no hizo televisión) pero fue agasajada con una costosa alhaja de una importante joyería porteña. En medio de su agradecimiento por ese particular gesto, la conductora aprovechó para hablar de su vuelta a la TV y tirarle un palito a su nieto, Nacho.

“Ahí lo tienen a Nacho para preguntarle a ver si vuelvo o no vuelvo. ¿Ustedes quieren que vuelva?”, lanzó la diva desde el escenario, poniendo a su nieto en aprietos. “Yo les prometo, les juro, que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos”, expresó “La Chiqui” con un espíritu admirable a pesar de sus 95 años.

Ante tanta incertidumbre, todas las miradas apuntaron a Viale, quien si bien aseguró que el programa va a regresar este año, no especificó aún fechas ni tampoco canal. “Por ahora no vuelven ninguna de las dos [en referencia a su hermana Juana y su abuela], estamos viendo dónde. Todavía no puedo negociar con nadie”, advirtió el productor de StoryLab en una nota con A la Tarde.

Lejos de clarificar, sus dichos generaron aún más confusión: “El canal [eltrece] le ofrece un presupuesto que Nacho no quiere agarrar. Tiene prioridad hasta el 1 de junio, si no arreglan Mirtha tiene libre albedrío para irse donde quiera”, explicó Guido Zaffora mientras Luis Ventura aportó un dato nuevo: “Según lo que yo sé, eltrece quiere solo a Mirtha”, indicó.