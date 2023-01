Harry defiende sus explosivas memorias y el libro "Spare" ahora se vende a mitad de precio

En medio del escándalo que provocaron las filtraciones de sus memorias, con revelaciones explosivas sobre drogas, sexo y peleas familiares, Harry decidió dar entrevistas en la noche del domingo para defender su libro "Spare" (Repuesto) y avisar que se trata de un intento por contar su verdad. El derecho de "ser el dueño de mi historia", dijo al canal británico ITV y el programa "60 Minutes" de CBS.

Pero los titulares incendiarios que generó la filtración del libro, que sale a la venta este martes (The Guardian accedió a una copia y en España salió a la venta anticipadamente "por error"), primero generaron lástima y luego total desinterés, haciendo que vendedores como Amazon o Waterstone redujeran el precio de preventa a la mitad.

El Reino Unido paso de 28 libras (34 dólares) a 14 (US$ 17).

El príncipe Harry defendió su decisión de publicar el libro de memorias que pone al descubierto las desavenencias dentro de la familia real británica diciendo que es un intento de "ser el dueño de mi historia" después de 38 años de "tergiversaciones y distorsiones" de otros.

En las entrevistas emitidas el domingo, Harry acusó a miembros de la familia real de meterse "en la cama con el diablo" para obtener una cobertura favorable de la prensa sensacionalista. Dijo que su madrastra Camilla, la reina consorte, había filtrado conversaciones privadas a los medios, y que su familia era "cómplice" del "dolor y sufrimiento" de su esposa Meghan".

Harry dijo que Camilla tenía que rehabilitar su imagen ante el pueblo británico después de su largo romance con su padre y que él fue una de las víctimas de sus esfuerzos por obtener una mejor cobertura en los tabloides.

Harry también habló con la cadena ABC. Foto: AP

"Eso la hizo peligrosa por las relaciones que forjaba dentro de la prensa británica", dijo a la CBS. "Ambas partes estaban dispuestas a intercambiar información. Y con una familia construida sobre la base de la jerarquía y con ella rumbo a ser reina consorte, iba a haber personas o cadáveres que quedaran en la calle".

Reiteró su declaración en ITV de que había "preocupación" en la familia real por el color de la piel de su hijo no nacido después de casarse con la actriz estadounidense birracial Meghan Markle, y dijo que la monarquía británica debería rever sus actitudes respecto de la raza.

Harry y Meghan mencionaron por primera vez el incidente durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2021. No han identificado al miembro de la familia que expresó esa preocupación.

Harry señaló que el episodio fue un ejemplo de prejuicio inconsciente y no de racismo y agregó que la familia real necesitaba "aprender y crecer" para ser "parte de la solución en lugar de parte del problema".

"De lo contrario, el prejuicio inconsciente pasa entonces a la categoría de racismo", dijo Harry. Dijo que "especialmente cuando se es la monarquía, se tiene una responsabilidad y, con razón, la gente le exige más que a los demás".

Dijo que un incidente reciente en el que una ex dama de compañía de la reina Isabel II le preguntó a una mujer británica negra de dónde era "en realidad" fue "un muy buen ejemplo del clima dentro de la institución".

De qué trata "Spare"

"Spare" habla sobre el dolor de Harry por la muerte de su madre en 1997, y el resquemor que siente desde hace mucho por su papel de "repuesto" real, eclipsado por el "heredero": su hermano mayor, el príncipe William. Relata discusiones y un altercado físico con Guillermo, revela cómo perdió la virginidad (en un campo) y cuenta que consumió cocaína y cannabis.

También dice que mató a 25 combatientes talibanes mientras prestaba servicio como piloto de helicópteros Apache en Afganistán, afirmación criticada tanto por los talibanes como por los veteranos militares británicos.

Harry declaró a ITV que sólo lloró una vez tras la muerte de su madre: en su entierro. Dijo que se siente culpable por no haber mostrado emoción cuando él y William saludaron a la multitud de dolientes frente al Palacio de Kensington, el hogar de Diana en Londres.

En el libro, Harry culpa a la ética de su familia de no mostrar sus sentimientos, diciendo que había "aprendido demasiado bien... la máxima familiar de que llorar no es una opción". The Associated Press compró un ejemplar del libro en español antes de su publicación en todo el mundo el martes.

"Había 50.000 ramos de flores para nuestra madre y allí estábamos estrechando la mano de la gente, sonriendo", dijo Harry al periodista de ITV Tom Bradby. "He visto los videos, lo he repasado todo. No entendíamos por qué tenían las manos mojadas, pero era porque se estaban secando las lágrimas con ellas".

"Todo el mundo pensaba y sentía que conocía a nuestra madre, y las dos personas más cercanas a ella, las dos personas más queridas por ella, eran incapaces de mostrar emoción en ese momento".

"Spare" es el último de una serie de pronunciamientos públicos de Harry y Meghan desde que abandonaron la vida real. Foto: Reuters

Harry contó a "60 Minutes" que tardó más de una década en aceptar que su madre había muerto. Él y su hermano hablaban a menudo de la idea de que ella se había escondido y reaparecería más tarde.

"Tenía muchas esperanzas", dijo.

La muerte de su madre sólo se hizo realidad cuando leyó el informe policial sobre el accidente, vio las fotos del lugar de los hechos y más tarde, a los 23 años, siguió la misma ruta hasta el túnel de París en el que murió su madre cuando su chofer se estrelló mientras esquivaba a los paparazzi.

"Spare" es el último de una serie de pronunciamientos públicos de Harry y Meghan desde que abandonaron la vida real y se mudaron a California en 2020, haciendo referencia a lo que consideraban el trato racista de los medios hacia Meghan y la falta de apoyo de palacio. Sigue a la entrevista de Winfrey y a un documental de Netflix de seis partes publicado el mes pasado.

En las memorias redactadas por un escritor fantasma, Harry, de 38 años, describe la agria separación de la pareja de la familia real a principios de 2020, después de que su solicitud de un papel real a tiempo parcial fuera rechazada.

Harry contrasta la retirada de la seguridad de la pareja, financiada por los contribuyentes, con el caso de su tío, el príncipe Andrés o Andrew, que fue destituido como miembro activo de la realeza por su amistad con el agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El año pasado, Andrés resolvió la demanda de una mujer que lo acusó de abusar sexualmente de ella mientras viajaba con el financista Epstein cuando ella tenía 17 años. Andrew pagó una suma no revelada como parte del acuerdo judicial, pero no reconoció haber cometido un delito.

Harry alega que nadie se planteó retirarle la seguridad a Andrew a pesar del "vergonzoso escándalo". Las entrevistas televisivas son sólo dos de varias concedidas por Harry que seguramente acumularán más presión sobre la familia real. También aparecerá en "Good Morning America" y "The Late Show with Stephen Colbert".

Las autoridades reales no han comentado ninguna de las acusaciones, aunque sus aliados las han rebatido, en gran medida de forma anónima.