Ibai cortó un vivo y lloró por el caso de un nene que sufrió bullying el día de su cumpleaños

Ibai Llanos, tal vez el streamer de habla hispana más popular del mundo, se emocionó en medio de un directo al conocer el caso de Izan, un nene que sufrió bullying el día de su cumpleaños y cuyo caso fue viral en España.

“Voy a parar el directo porque me acaba de llegar un mensaje y me dieron hasta ganas de llorar”, comentó el creador de contenido. Y continuó el relato: “Una persona muy conocida me ha pedido que le envíe un video a una persona que en el día de su cumpleaños en vez de decirle felicidades le han estado llamando gordo y foca”.

Llanos protagonizaba un vivo con un pico de audiencia superior a las 130 mil personas en el que hablaba del mercado de pases del fútbol español. De repente, divisó un mensaje en el teléfono e interrumpió la transmisión.

La emoción de Ibai Llanos en medio de un directo: “El bullying que sufrís de chico te jode el resto de tu vida”

“He leído el mensaje y tengo unas ganas de llorar tremendas”, comentó, y profundizó sobre el acoso al chico: “Al final son chavales de 11 o 12 años y uno no sabe hasta qué punto se puede responsabilizar a un chaval de esa edad por las cosas que dice. Esto es por culpa de la educación, de lo que vea en casa o lo que vea en la escuela”.

Enseguida, el streamer consideró que el bullying escolar “es algo que te jode el resto de tu vida y te deja unas consecuencias muy importantes cuando creces”. Ibai Llanos dio un mensaje sobre el bullying. (Foto: captura de pantalla)

“Con 12 años no eres capaz de ver esas cosas. Eres capaz de reconocerlo si te educan, si te lo enseñan”, acotó. “Yo entiendo que muchos nos hemos equivocado al decir comentarios sobre el físico de otra persona, pero tenemos que intentar controlarlo”, concluyó Llanos.

El hecho ocurrió en un colegio de Lloseta (Mallorca) y se viralizó tras el relato del hermano de la víctima. En Instagram, el usuario @marquiitos017 contó el episodio que tuvo como víctima a su hermano Izan, a quien sus compañeros, en lugar de cantarle el cumpleaños, decidieron modificar la letra y lo llamaron “gordo” y “foca”.

Llano no fue la única personalidad en enviar un mensaje de aliento para Izan. También lo hicieron la popular cantante Aitana y el futbolista francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

“Me encantaría poder contactarlo e invitarlo a algún concierto mío si él quisiera, pero sobre todo, quisiera conocerle. Eres muy fuerte”, dijo la artista.

Por su parte, el delantero lo saludó: “Hola, Izan. Me han dicho que era tu cumple. Que lo disfrutes con tus amigos y tu familia. Disfruta, la vida es bonita. Te mando un abrazo muy fuerte y te espero para ver un partido aquí, en el Wanda (estadio del Atlético de Madrid”.