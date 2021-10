Ingrid Grudke reveló que a los 23 años fue acosada sexualmente y nadie la defendió

Ingrid Grudke sacó a la luz uno de los episodios más dolorosos de su vida: fue acosada sexualmente cuando recién estaba incursionando en los medios como modelo. Según detalló en una entrevista, la manosearon en un casting y nadie la defendió.

“Fue una situación incómoda. Antes era normal, me tocaron la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces”, contó en una nota con Mitre Live.

La misionera explicó que no fue la única vez que pasó por algo así en el ambiente laboral. “Me sentí incómoda muchas veces. Eso era normal hace 25 años atrás. En ese momento, era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando ellos empiecen a dejar de defenderse un poco entre ellos esto va a cambiar. Todavía hay algunos que se ríen aunque no estén de acuerdo. Cuando digan que no estuvo bueno ahí van a empatizar”, agregó.

Pese a este mal episodio en su vida, el presente le sonríe y, hace un tiempo, dejó las pasarelas y la moda de alta costura para darle un vuelco total a su vida. Ahora es fisicoculturista y está muy feliz. Se anotó en el torneo FBB European Fit Model championships, organizado por la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger.

Su paso fue muy exitoso y hasta llegó a la final. “Yo fui la única americana... ¡y bien argentina! Sentir que te nombren en otro idioma me dio mucho orgullo. Pero déjenme decirles que me sentí a la altura de la circunstancia, nuestro trabajo en equipo se notó”, agregó emocionada.