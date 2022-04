Insólito: Gonzalo Heredia contó que un hombre le ofreció dinero a cambio de que le recitara poesía desnudo

Gonzalo Heredia recordó la propuesta indecente más insólita que recibió a lo largo de su carrera. “Un señor me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo”, sostuvo entre risas.

Invitado a No es tan tarde (Telefe), el actor admitió haber recibido varios ofrecimientos extraños. “Una vez mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería saber cuánto salía eso, una noche, dos horas”, relató haciendo estallar de risa a todos.

“Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”, lanzó divertida la China Ansa. “No me dio la posibilidad de negociar”, retrucó el actor. Divertido por la anécdota, señaló que hoy hace una obra que se llama Desnudos.

Gonzalo Heredia chicaneó a “El Hotel de los Famosos” con una mención a un reality en el que estuvo

Siempre activo en su perfil de Twitter, Heredia estuvo muy atento al debut de El Hotel de los Famosos. Allí el actor mencionó su participación en un ciclo del mismo estilo del que formó parte hace más de 20 años.

En su cuenta de Twitter, Heredia compartió una foto en la que se ve a Juan José Camero, de espaldas, en el living de una casa. Frente a él, varias personas están sentadas. Son los participantes de Reality Reality, un programa que también reunía a figuras y las grababa las 24 horas conviviendo sin contacto con el exterior.

Gonzalo Heredia compartió un momento televisivo histórico en Twitter. (Foto: Twitter/@gonzaloherediao)

“Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”, escribió Heredia, que formó parte del staff de ese show.

Luego, le respondió a un usuario que había replicado algo en ese tuit que compartió. “¿Por qué llorabas, Gonza?”, le preguntaron, junto a una foto suya, mostrando músculos e intentando estar conmovido, por lo que se observa.

Gonzalo Heredia se divirtió con algunos seguidores. (Foto: Twitter/@gonzaloherediao)

“Porque en esa época tenía dólares en el banco (octubre de 2001), respondió.

De qué se trataba “Reality Reality”

La referencia al programa que citó Heredia se da porque en Reality Reality también había famosos conviviendo en un lugar varios días y semanas. Gran Hermano, a su vez, también tuvo una versión “famosos”.

El ciclo que condujo Ari Paluch, en una primera instancia, duró pocos meses, en la última parte de 2001 y por la pantalla, en ese entonces, de Azul Televisión.

La idea era la de tener al “primer reality de actores”. Por eso, los productores hicieron un casting amplio con artistas de diferentes edades y orígenes para que vivieran en un lugar apartado del contexto, mientras podían hacer ejercicios dramáticos y artísticos.