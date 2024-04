Iron Maiden regresa a la Argentina: Cuándo salen a la ventas las entradas y dónde tocará

Iron Maiden anunció su regreso a la Argentina. La legendaria banda se presentará el 1 de diciembre en el estadio de Huracán “Tomás Adolfo Ducó”. Después de cinco años, los fanáticos va a poder experimentar del “The Future Past Tour”.

Las entradas para este show estarán a la venta a partir del miércoles 17 de abril, a las 12, como parte de una preventa para clientes de un banco. Los tickets generales estarán disponibles a partir del viernes 19 de abril, también a las 12. Iron Maiden anunció su nuevo show en la Argentina (Foto: prensa).

Los detalles del tour de Iron Maiden

Después de agotar las entradas en tiempo récord en países como Colombia, Chile y Brasil, el grupo británico anunció una nueva fecha en Latinoamérica de su exitosa gira “The Future. Past Tour”, esta vez en Buenos Aires, Argentina.

Iron Maiden se presentará por primera vez en el estadio Tomas Adolfo Ducó (Huracán). Con una de las producciones teatrales más espectaculares de la carrera de la banda, “The Future Past Tour” presenta un compendio de canciones que van desde su más reciente álbum Senjutsu, pasando por el legendario Somewhere In Time de 1986, junto a los clásicos favoritos de los fans.

Este será el concierto número 12 del grupo en el país desde su “Fear of the Dark Tour” en 1992 y la primera desde su recordado show en el estadio Velez en 2019 como parte de su “Legacy of the Beast Tour”.

“Estamos muy entusiasmados de llevar este tour a la Argentina” -comentó el bajista y fundador de la agrupación Steve Harris- quien agregó: “Siempre tuvimos un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar allí. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en América del Sur no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.

Rod Smallwood, manager histórico de la agrupación, destacó: “The future past tour es una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho y presentará, además de material nuevo, canciones que no se tocaban desde hace muchos años junto con las favoritas de los fans. La energía ha sido increíble y apenas podemos esperar para llevar este espectáculo espectacular e innovador a nuestros increíbles fanáticos en Buenos Aires”.

Esta imponente gira ya pasó por Europa, Canadá y los Estados Unidos, recibiendo siempre las mejores críticas por parte de la prensa en general, destacando particularmente su mítica presentación en el PowerTrip Festival de California.

Con más de 100 millones de discos vendidos, más de 2 mil presentaciones en vivo en 63 países y decenas de millones de fanáticos, Iron Maiden logró el estatus mundial como una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos.