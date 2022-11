Jimena Barón le dedicó una emotiva canción a su hijo Momo: "Te soñé toda mi vida"

Jimena Barón dejó en claro que su nueva canción no es una canción más en su repertorio. “Mi Felicidad” está dedicada a Momo, su hijo. “Mi vida estaba re buena, pero desde que naciste vos se fue al re carajo. Te amo laucha”, le dijo emocionada al nene durante la transmisión de Instagram en la que estrenó el tema.

Con este lanzamiento, la artista demuestra que su próximo álbum va a mostrar una faceta suya que no había explorado hasta el momento. “No soy yo solamente muy enojada, cobrándomela todas”, indicó en referencias a sus adelantos previos, “Flor de Involución” y “La Araña”. Y añadió: “Es muy importante para mí. Me resistí mucho tiempo a componer algo feliz”.

La letra de “Mi Felicidad” no podría ser más tierna. “Llegaste pero ya te conocía. En realidad yo te soñé toda mi vida. De cerca sos más lindo todavía”, entona Barón. Y, como cierre perfecto, Momo se animó a sumar su voz en el final del tema. Además, también protagonizó el emotivo videoclip junto a su mamá.

“Amor mío. Hijo de mi corazón. ¿Qué más decirte? Que el 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar. Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos”, describió la cantante en el posteo en el que adelantó este lanzamiento. El posteo que Jimena Barón le dedicó a Momo en Instagram. (Foto: Instagram / jmena)

Jimena Barón respondió si le dedicó “La Araña” a Gianinna Maradona: “La compuse en un momento de mucho enojo”

Jimena Barón se las ingenió en distintas entrevistas para no confirmar que la letra de “La Araña” está dedicada a Gianinna Maradona. Sin embargo, a fines de octubre, aunque no mencionó a la hija del Diez, no dejó dudas sobre su inspiración.

En diálogo con LAM (América), aseguró que el tema fue compuesto en un momento de mucho enojo y, aunque no puso nombres propios, se remontó al momento en que descubrió que su amiga estaba viviendo un romance con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo.

“Siempre fui consciente que mi gancho (como artista) era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante”, explicó en un pasaje de la charla. Y agregó, en referencia a “La Araña”, que se trató de un tema “muy difícil” para ella: “Salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición”.

Luego, se refirió a su fugaz reconciliación con el futbolista en plena cuarentena. “El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado”, sostuvo.

Barón remarcó que el hit no solo hace referencia a la “traición” de un ser querido, también explica cómo salir adelante frente a esa situación. “Creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga... La canción tenía razón de ser en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante. Como una mujer fuerte”, relató.

Al final de la charla, “La Cobra” remarcó que fue una casualidad que la canción se publicara el mismo día que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona confirmaron que estaban separados. “Es un marketing imposible de calcular”, definió. Además, aseguró que quiere lo mejor para el padre de su hijo: “Quiero que esté bien para que Momo tenga un papá que esté bien y automáticamente esté contento”.