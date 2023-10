Joaquín Furriel confirmó su romance con Guillermina Valdés

Hace unas semanas Yanina Latorre contó en LAM que Joaquín Furriel y Guillermina Valdés comenzaron un romance. “Bueno, vamos a contarlo.Está separadísima de Marcelo (Tinelli). Todos los indicios que tuvimos fueron reales, porque Maratea dijo que sí, con el arquero se acuerdan que la encontramos, Javi García, que de auto a auto se cambió”, había dicho la panelista de América sobre las personas que la actriz conoció tras su ruptura con el conductor del Bailando.

“Ahora igual blanqueó a otro hombre. Yo mandé a hacer guardia para ver si podíamos tener una imagen, no conseguí, se ve que hoy no se vieron. Él es Joaquín Furriel, bomba eh”, sostuvo la panelista y dio su opinión: “La pareja es hermosa por donde la mires. Un hijo entre ambos… No sé si por la edad querrán tener más hijos, pero me encantan”, concluyó Yanina.

Cabe destacar que los protagonistas de esta historia no habían hablado al respecto ni para confirmar ni para desmentir pero finalmente, este martes, en diálogo con La Nación, el actor confesó su romance con la actriz y dio detalles exclusivos al respecto.

“¿Son ciertos los rumores sobre tu relación con Guillermina Valdés?”, le preguntaron a lo que él contestó: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”, reconoció Joaquín.

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, aclaró contento.

Otra de las preguntas que le hicieron a Furriel fue si le costó sostener su privacidad siendo una persona pública. Por su parte, Joaquín contestó: “No. Cuando empecé a trabajar ya tenía algunas herramientas y supe que era un lugar en el que no me quería meter. Lo pude sostener porque siempre fui claro, consecuente y no tuve contradicciones. Para que funcione mi vida fuera de la ficción, necesitaba intimidad”, remarcó. El actor no suele mostrar aspectos de su vida privada, por eso sorprendió cuando hace unos meses compartió una foto junto a su hija, Eloísa (Foto: Instagram)

“Parece una frase hecha, como la de Saint Exupéry, que “lo importante es invisible a los ojos”, pero hay una síntesis en eso. Mi vocación y mi trabajo son parte de mi vida y fuera de eso nunca crucé el límite, ni aún estando en pareja con mujeres del medio. Y por más que ahora pueda haber rumores o sacarnos fotos, no tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina”, agregó el actor quien tuvo ganas de blanquear públicamente su romance.

Por su parte, concluyó: “Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal. Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad, ni siquiera cuando hacía novelas y me sugerían hacer tapas de revistas y mostrar mi vida. Entendí que no era por ahí”.