Jorge Macri le propuso casamiento a María Belén Ludueña en vivo

El jueves en "Polémica en el bar", América, se vivió un romántico e inesperado momento al aire entre la invitada María Belén Ludueña y su pareja, Jorge Macri.

El intendente de Vicente López sorprendió a la periodista de "Buenos Días América" con un pedido de casamiento que la emocionó.

"Estoy volviendo de La Plata de laburar todo el día pero es un gran momento para preguntarle: ¿Belu, te querés casar conmigo?", le dijo el político a su mujer a través de una videollamada que hizo el conductor Mariano Iúdica.

Ante tal pregunta, justo antes del compromiso de la pareja, Belén no pudo evitar las lágrimas y exclamó: "Sí, obvio, como no, te amo. Soy muy sensible, obvio que sí".

Jorge y Belén están en pareja y conviviendo hace ya varios años y ahora parece que dan un nuevo paso con la boda.

La propuesta de casamiento al aire sorprendió a todos y generó un momento de profunda emoción. Felicitaciones.

Primicias Ya