Juan Reverdito habló de "acomodos" en Gran Hermano y Santiago del Moro arremetió contra él

Días atrás, Juan Reverdito denunció “acomodos” en Gran Hermano (Telefe) y fue lapidario: “Si no rendís, te eliminan”. Tras la denuncia pública del exparticipante, Santiago del Moro lanzó una llamativa frase que no pasó inadvertida en las redes sociales. “Él era prioridad para la producción”, afirmó.

Todo ocurrió este miércoles al aire del debate de Gran Hermano, donde los “hermanitos” vieron sus castings y reaccionaron en vivo. Pese a que el taxista no se encontraba en el estudio, también pasaron su video.

Al volver al piso, el conductor tomó la posta y señaló que pese a que él tenía todo para ser el ganador, no supo demostrarlo en la convivencia de la casa. “Les cuento que un equipo de casting a este nivel es muy grande, muy importante. Participa mucha gente muy preparada y los va llevando a los chicos en diferentes instancias y siempre la gente de casting hablaba maravillas de él. Digamos, la prioridad número uno para el equipo de casting que hizo este programa, en el puesto número uno siempre estaba Juan Reverdito”, señaló. Juan Reverdito sorprendió con su casting y Santiago del Moro hizo una llamativa declaración sobre el exparticipante. (Foto: Captura Telefe)

En la misma sintonía, Laura Ubfal destacó que él “era el Gran Hermano”. Del Moro coincidió y remarcó que siempre destacaban “su calidez y calidad de humana”, motivo por el cual todos ponían las fichas a que era un candidato a llegar muy lejos.

“Tenía el perfil de un ganador, de un finalista”, aseguró Gastón Trezeguet y enumeró: “Era trabajador, cómo había criado al hijo... Todo te hacía pensar que estaba bien. Lo interesante de ver los castings es cómo se presentan y cómo uno los ve después. Y uno ve que evidentemente en la casa le salió otra cosa”.

Cómo fue el casting de Juan Reverdito de “Gran Hermano”

“Mi nombre es Juan Reverdito, tengo 42 años, nací en San Salvador de Jujuy. Tengo dos hijos, uno de 24, uno de 5, y un nieto de 3 años. Soy taxista hace seis años. Estoy dispuesto a dar todo, nunca me tuve tanta confianza. Quiero cambiar mi vida. Si bien se lucha día a día, pasé momentos muy complicados”, dijo en su presentación. Juan Reverdito tiene 42 años. Nació en Jujuy, pero vive en Boedo. (Foto: Movilpress)

Al momento de hablar de su personalidad, sostuvo: “A mí no me gusta la gente careta, que te mira desde arriba cuando piensa que es algo más porque somos todos iguales. No me va ese tipo de gente porque yo la viví, tengo calle, barrio y le saco la ficha a todos enseguida. Yo la pasé, bastante complicada, pero la luché y hoy estoy de pie y siento que estoy en uno de mis mejores momentos para dar todo lo que tengo que dar”.