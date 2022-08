Juana Viale compartió los avances la construcción de su casa circular

Agustín Goldenhorn y Juana Viale blanquearon su relación a principios de 2020, y la relación avanzó a paso firme. Además de dedicarle algún que otro piropo en las mesazas mientras reemplazaba a su abuela, Mirtha Legrand, la actriz tiene planes de mudarse con el arquitecto ni bien esté terminada su nueva casa circular. A pesar de su bajo perfil mediático, mostraron en las redes sociales cada etapa del proyecto desde que hicieron los primeros cimientos, y el entusiasmo empieza a invadirlos porque todo el esfuerzo de los últimos once meses comienza a tomar forma.

A través de su cuenta de Instagram, Goldenhorn agrupó en una serie de historias destacadas un compilado para registrar el proceso. “Nuestra casa”, la tituló, y allí comienza el recorrido por el inicio 45 semanas atrás, con un ritual para palpitar la vida juntos que están construyendo: una lista de deseos y expresar su gratitud en un papel que enterraron en el mismo lugar donde ahora hay tres niveles: subsuelo, planta baja, y primer piso. Todos se conectan entre sí a través de un círculo que se podrá ver desde todos los ángulos.

“Su patio”, describió en las últimas horas, junto a una foto de Juana en el centro del jardín interior, admirando todo el trabajo mientras toma un mate. El amor por la naturaleza es algo que comparten, y los últimos años la actriz además se propuso tener una huerta orgánica en su hogar. En otra postal, Agustín recurrió al título del primer álbum solista de Charly García: “Yendo de la cama al living”, dejando entrever que al subir las escaleras estarán las habitaciones, mientras que abajo ubicarán la isla de la cocina con vistas al exterior, donde tendrán piscina y sector para reuniones al aire libre. Juana Viale en el patio de la casa donde vivirá con su pareja. (Instagram @arquitecturagoldenhorn)

Además fotografío el contrafrente de la casa para registrar todos los avances de la construcción que dirige desde octubre del año pasado. “Esta es para usted, chinita”, agregó romántico, usando el apodo con el menciona a Juana. La filosofía de vida que tienen ambos está representada en todo su esplendor en cada detalle personalizado, y tal como él mismo resumió, la idea se basa en un concepto transversal: “Todo es circular, todo viene, todo va”.

En más de una ocasión la nieta de La Chiqui enfrentó rumores de campanas de boda, y cada vez que le consultaron al respecto confesó que no descarta la posibilidad de sellar este amor con una ceremonia. Cuando le preguntaron cómo se conocieron, contó que fue gracias a un amigo celestino que los unió de una forma muy divertida. “Me dijo: 'Yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar quién es', y mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: 'Hola, mi nombre es Agustín'; él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”. Los avances de la propiedad en los últimos meses. (Instagram @arquitecturagoldenhorn)

La develación de sus identidades y rostros se dio cuando él la pasó a buscar por su casa. “Vive cerca de donde yo vivo. Cuando salgo me mira y me dice: 'Sos vos'. 'Y sí, hace 37 años que soy yo', le dije”, bromeó sobre la desopilante primera cita. Y reconoció que el flechazo fue inmediato: “Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, y le dije: 'Salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga', una mentirita piadosa”.

Meses atrás Viale puso a la venta su casa ubicada en San Isidro que ella misma se encargó de decorar con su propio estilo, y ya se estaba preparando para la próxima mudanza al nuevo hogar con su pareja. Formará una familia ensamblada con los hijos de ambos. Él ya es papá de Mila y Silvestre, de madres diferentes. Mientras que la conductora es mamá de Silvestre y Alí, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela; y de Ámbar, la hija que tuvo con Juan de Benedictis.