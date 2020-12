Juana Viale confesó que está agotada tras nueve meses de trabajo: "No puedo más"

El 2020 fue un año muy difícil para todo el país marcado por la pandemia de coronavirus y una larga cuarentena. Ante la posibilidad de contagios, Mirtha Legrand se alejó de sus programas televisivos y pasó la posta a su nieta Juana Viale, quien estuvo a cargo durante casi todo el año.

La actriz se puso al frente de manera imprevista tanto de " La Noche de Mirtha Legrand" como de "Almorzando con Mirtha" donde cada sábado y domingo recibió a más de una docena de invitados a sus "mesazas" a lo largo de todo el ciclo.

A menos de 20 días para que termine el año y a una semana de lo que será la última emisión de ambos programas, la hermana de Nacho Viale se manifestó agotada tras trabajar como presentadora durante nueve meses sin descanso.

En la apertura del programa del sábado, antes de presentar en detalle su look como es habitual, la conductora expresó: "Mirá los colores que me puse para todos ustedes. La primavera, el verano eterno, los colores. Estoy feliz de que se acerca el fin de año, se los quiero decir, porque no puedo más".

"No me esperaba estar nueve meses acá, así que muchas gracias a todos por acompañarme siempre", aseguró frente a las cámaras mientras lucía su vestido de Gino Bogani.

DiarioShow