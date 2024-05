Whoppi Goldberg le ofreció al Papa actuar en "Cambio de Hábitos 3"

¿El Papa en el coro de "Cambio de Hábitos 3"?. Parece mentira pero cuando la protagonista de la saga, Whoppi Goldberg, tuvo el demorado encuentro con el jefe de estado Vaticano y lo invitó a actuar en el próximo film, Francisco dijo "habrá que ver lo que me marca la agenda para ese momento" .

Y para que no quedaran dudas de su interés , le confió que el es fanático de la película original y que la ha disfrutado varias veces.

Si todavía hay alguna persona que no la vio, en ella Whoppi Goldberg encarna a una cantante que es la amante del encargado de un casino. Un día es testigo de un crimen y para evitar que el homicida la mate para eliminar a un testigo que pone en riesgo su libertad, la esconden en un convento.

"Sister act", el nombre original de lo que por esta zona del mundo rebautizaron como "Cambio de Hábitos" estrenó en 1992 y fue uno de los éxitos de taquilla del año. En su filmación invirtieron 31 millones de dólares y tras su debut, al cabo de pocos meses los espectadores habìan dejado en boletería 231 millones.

Además de Goldberg, que la dejó chiquita en el rol de Deloris, la película tiene a Maggie SmithKathy Najimy, Wendy Makkena,Mary Wickes y Harvey Keitel, entre otros.Y en esa versión aparece Juan Pablo II, aunque el que incursionó en el set no era el verdadero sino un actor muy parecido.

En la continuidad de la saga , Whoppi quiere tener a Francisco y aunque cuando se concretó la entrevista que ella había pedido y que sufrió varias postergaciones, creyó que recibiría una media sonrisa por su atrevimiento, se encontró con un un fan de la película que no rechazó el convite.

Ahora Whoppi le contó a Jimmy Fallon en el programa de Tonight Show que se emitió este miércoles cómo se gestó la propuesta y aseguró: “Siento que tengo que agradecerle. Durante unos diez años he tratado de reunirme con él. Cada vez que ese encuentro estaba por suceder, ocurría algo y terminaba cancelándose”.

El viaje de Goldberg al Vaticano finalmente se produjo en diciembre de 2023. Y por más que no era su intención que se hiciera público, no hubo opción, porque su ausencia en el programa The View despertó conjeturas y ella misma tuvo que salir a aclarar que se encontraba en Roma.