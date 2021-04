Juana Viale disparó contra Fernández: "El se contagió dos veces, ¿Qué relajación tiene?

En una nueva edición del programa "Almorzando con Mirtha" donde Juana Viale está reemplazando a su abuela, la conductoria critió al presidente de La Nación, Alberto Fernández, ante las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

“Otro sábado más acá”, exclamó Juana Viale, entre risas, y así le dio señal de largada a una nueva edición de La Noche de Mirtha, el programa de su abuela por la pantalla de El Trece. Con un vestido de Gino Bogani en violetas, azules, verdes y celestes, la nieta de la señora Legrand aseguró: “Algo moderno, porque? mucha estructura, mucha estructura? hasta que llegué yo”. Y anunció a sus invitados de la noche: la ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, el periodista Chiche Gelblung, la periodista María Julia Oliván, y el doctor Pablo Pratesi, jefe de terapia intensiva del Hospital Austral de Pilar.

“Se me egresó mi hija el año pasado. Terminó la secundaria sin ir”, aportó Juana Viale para empezar a mostrarse indignada por el tema. “Con los chicos, no”, agregó la actriz. “Se pueden tomar decisiones focalizadas”, reflexionó la ministra de la Ciudad en relación a la decisión unilateral que tomó el Gobierno Nacional y que abarca tanto a la Capital Federal, como al Gran Buenos Aires.

“El lunes a las ocho de la mañana los padres se van a parar y van a ir con chicos. Va a haber marchas. Están juntándose firmas. Se están movilizando. No es lo mismo del año pasado. No vamos a volver a pasar lo mismo”, aseguró María Julia Oliván. Entonces la ministra Acuña le señaló: “Vamos a trabajar para que la decisión cambié. Pero si no cambia y la norma sigue vigente, la tenemos que cumplir”. Y María Julia se lamentó: “Pero no nos quedemos otra vez haciendo la huerta orgánica”. Mientras que Juana recordó lo que había significado para su hijo volver a la escuela: “Entró al colegio el primer día y no se dio vuelta para saludarme”.

“Repito: el que se contagió con dos dosis de vacunas fue el Presidente de la Nación. ¿Qué nivel de relajación tiene para contagiarse? ¿Porque va a cerrar las escuelas? Que tienen un índice bajísimo, protocolos, con las burbujas...”, se indignó Juana Viale. Y Chiche aseguró que el que quiere hacer un cierre total es el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Axel Kiciloff. “Y ¡basta de vacunar a pendejos de 24 años!”, agregó la conductora enfurecida y cuando pasó a la cocina a preparar el postre, insistió con que seguía enojada con lo que estaba pasando con la educación en la Argentina.