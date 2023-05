Julieta Poggio enfrentó los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), Julieta Poggio no para de triunfar. La finalista del reality es la figura de Fuerza Bruta, histórico espectáculo del teatro nacional y se prepara para debutar en la calle Corrientes, en el segundo semestre del año, con Coqueluche, obra de José María Muscari.

Pese a su gran éxito, hay una pregunta que sigue rondando en las redes y en los medios: ¿Qué pasa con Marcos Ginocchio? Los rumores de romance comenzaron dentro de la casa y actualmente se muestran juntos cuando van a la fiesta Bresh, pero Juli asegura que hay tal amorío.

En la noche de este viernes habló con Ángel de Brito al aire de LAM (América TV) quien le preguntó si seguía en pareja con su novio, Lucca Bardelli. “Sí, sigo con Lu”, lanzó ella.

El conductor no pudo evitar preguntar por el “shippeo” con el salteño, y la respuesta de Poggio fue tajante: “¡Ay!, qué noticia nueva que me estás contando Ángel”.

Y sumó: “Siempre me preguntan por eso pero siempre digo lo mismo. Siempre tuvimos una relación muy linda y la seguimos teniendo. Es uno de los chicos con los que más hablo porque siento que estamos como atravesando lo mismo”.

Sin esquivarle al tema, la finalista del reality añadió: “Nos llevamos superbien, tenemos una relación superlinda”. Consultada sobre por qué motivo “El primo” ganó Gran Hermano, Juli opinó: “Porque se lo merecía. Él se merecía ganar. Es muy bueno, es un amor, y la gente lo eligió por cómo es él. Él nunca fingió nada”.

En referencia a su desempeño en la casa, Poggio dijo que se siente “superganadora”. “Mi sueño era llegar a la final y estoy feliz de haber llegado con ellos dos y yo sabía que iba a ganar él. Yo sabía”, cerró sobre el tema.

La relación de Julieta Poggio con los ex “Gran Hermano”

La panelista Estefi Berardi le pidió a Julieta que le enviara un mensaje a su excompañera Coti Romero, quien fue confirmada para el Bailando 2023. Sin desarmarse en elogios, Poggio disparó: “La verdad que a mí me pone contenta que todos tengamos trabajo, que cada uno haga lo que le gusta, que cada uno siga sus sueños, entonces la felicito”.

Cuando le preguntaron si con la correntina y Agustín Guardis no tiene buena relación, “Disney” explicó: “La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidarme de todos esos clips que vi al salir así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mi ver todo eso”. “Yo le deseo el bien a todos, que todos tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien, pero caretearla, nunca”, siguió.

“Con Coti también fue por los clips que vi de cuando éramos amigas”, concluyó Julieta.