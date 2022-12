Julieta Poggio se largó a llorar: Tiene miedo de quedar eliminada y no le agradan los nuevos participantes

Julieta Poggio no está contenta con los nuevos ingresantes y no dudó en hacerlo notar en la casa más famosa del país. A su malestar por la llegada de Camila y Ariel a Gran Hermano (Telefe) se le sumó que ella está en placa junto a sus únicas amigas: Daniela y Romina.

Una vez que los nuevos hermanitos se instalaron y se pusieron cómodos, Julieta observó el comportamiento del resto de los participantes y salió al jardín. Quebrada en llanto, expresó que tiene mucho miedo de irse del reality.

“Me puse mal porque no me quiero ir”, dijo angustiada. Sus compañeros Romina, Nacho y Alfa no dudaron en mimarla para intentar calmarla. En ese sentido, le remarcaron que no se iría, a lo que ella respondió “No sé, me puse mal”. Romina y Julieta son muy confidentes de todo lo que pasa en la casa de "Gran Hermano" (Foto: captura de Telefe).

La modelo le remarcó a su amiga, Romina, que no quiere que la deje de lado por Camila: “Ya me puse celosa de vos... Ahora vas a entrenar con ella”. Su amiga reaccionó con angustia y la abrazó fuerte mientras le prometía que no iba a cambiar su amistad por la de nadie.

Luego de encontrar la calma en brazos de sus compañeros, Julieta no tardó en criticar despedidamente a la nueva ingresante. “¿Viste que no parece de esa edad?, ¿por qué será? Tiene arrugas”, opinó Julieta. “Parece una mina mas grande y eso que está maquillada”, respondió Coti. Risueña, la modelo sumó: “No parece su pelo. Ya quiero que se la saque a a peluca para ver cómo es de verdad su pelo”. Julieta y Coti destrozaron a Camila, la nueva hermanita (Foto: Captura Telefe)

Como si esto fuera poco, Alfa le mostró la casa a Camila de una manera muy hospitalaria. Al verse en un espejo, ella le pidió una planchita y él no dudó en darle la de Julieta. Cuando la joven se enteró, se enojó con Alfa por la situación. “¿Sos boludo?”, le preguntó Julieta indignada por lo que había hecho su compañero.

Quiénes son los dos nuevos jugadores de “Gran Hermano 2022″

Este jueves, Santiago del Moro presentó a los nuevos jugadores que ingresaron a Gran Hermano (Telefe): Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo. Ariel Ansaldo tiene 45 años, vive en Berazategui, es Licenciado en Comunicación Social y estudió teatro. En este último tiempo, se dedicó al Marketing, promociones, viajes de egresados y en plena pandemia le dio vida a su propia parrilla, El Quincho de Ansaldo. Camila y Ariel, los nuevos participantes de "Gran Hermano" (Foto: Captura Telefe).

Su lema en la casa es “hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la guita… Si hay algo que me encanta es reírme de mí mismo”, agregó en su presentación. Por otro lado, Camila Lattanzio tiene 21 años, vive en Ituzaingó, es pianista de música clásica, pero en la pandemia también busco un cambio en su vida: Se empezó a dedicar a cantar cumbia.

Trabajaba en la agencia de autos de su papá, que falleció hace poco. Además, tiene una hermana gemela que es arquera de la primera división de fútbol femenino. Ella se definió como “adicta a la limpieza”.