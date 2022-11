Junto a su familia y amigos, Mirtha Legrand recibió la distinción francesa de Legión de Honor

Dada su trayectoria como una de las figuras más prominentes de la televisión argentina, Mirtha Legrand sumó un nuevo motivo de celebración. Este miércoles fue reconocida con la prestigiosa distinción francesa de Legión de Honor en la embajada de este país en la ciudad de Buenos Aires.

“Mirtha Legrand es una obra en construcción permanente... Siempre, los que hacemos, recibimos críticas, pero a mí me encanta desafiarlas, siguiendo adelante, trabajando y con más entusiasmo a los 95 años (...) “En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama y supongo que por haberlo logrado hoy me nombran Caballero”, dijo la conductora en tono de humor ante la atenta mirada de todos los presentes.

El responsable de dar a conocer este evento fue Nacho Viale, el nieto de la homenajeada, quien también produce los ciclos La noche de Mirtha (eltrece) y Almorzando con Juana (eltrece) que se transmiten los sábados a las 21.30 y los domingos a las 13.45. Mirtha Legrand acompañada de sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y sus más cercanos. (Foto: Movilpress)

Esta máxima condecoración es otorgada exclusivamente por el gobierno francés a favor de personalidades tanto connacionales del país galo como extranjeros, que cuenten con amplios méritos civiles o militares en favor de esta nación. Se trata del otorgamiento de mayor rango y fuerza que otorga el gobierno francés y 'La Chiqui' formará a partir de hoy parte del selecto grupo de figuras de la vida pública nacional que se hace acreedora de este destacado nombramiento.

La diva de los almuerzos recibió esta distinción en manos de la embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, en una ceremonia solemne junto a otros invitados, entre los que destacaron Marcela Tinayre, Juana Viale, Ámbar de Benedictis, Pampita y su esposo Roberto García Moritán, y políticos como la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Un nombramiento con historia: Lo que Mirtha Legrand recibe y lo que no con este reconocimiento

De esta manera, Mirtha Legrand se convierte en una “legionaria”. La condecoración es de carácter honorífico y la suelen obtener tanto hombres como mujeres, de nacionalidad francesa o extranjeros, que hayan logrado méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar en ese país, y es la más alta que otorga el gobierno de Francia.

Otros distinguidos nombres que han recibido la orden de Legión de Honor francés son los de Jorge Luis Borges, Julio Le Parc, Quino junto con Mafalda, Estela de Carlotto, Mauro Colagreco y Susana Rinaldi.