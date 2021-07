Karina La Princesita perdió un juicio millonario contra uno de sus músicos

La cantante Karina La Princesita deberá afrontar el pago de otro juicio, a modo de indemnización, a uno de los cinco músicos que le iniciaron acciones legales.



"Esto lo vengo arrastrando desde hace un montón, desde 2014, pero hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio que tengo de músicos y ese era el único que yo decía 'lo voy a ganar'", dijo la música en declaraciones a un programa de eltrece.



"Tengo que pagar una suma muy grande, muy grande y todavía tengo cuatro juicios más. De cuatro cagones (por los músicos) que se lo hacen a la única mujer que había en ese momento, sabiendo la realidad de las cosas y no se lo hacen a los verdaderos responsables", dijo la cantante el año pasado en clara referencia a sus antiguos representantes: Pablo y Adrián Serantoni.



Según explicó, los cinco músicos le iniciaron acciones legales a ella, pero que los verdaderos empleadores eran los Será Serantoni.



"Ahora siento que le tengo que dar todo a gente que no conozco. Soy una mina que apoya que el empleado reclame sus derechos, empecemos por ahí, pero que se los reclame a la gente que corresponde y no a mí porque soy mina y es lo más fácil hacerme juicio a mí y que sea yo la que tenga que estar pagando", dijo.



A su vez, dijo que debido a los juicios (ya había perdido uno y le quedan tres por delante) está "trabajando gratis", en el sentido que lo hace sólo para pagar las sentencias.



Además de su tarea como vocalista, Karina La Princesita se encuentra como jurado en "La Academia" de "ShowMatch".