L-Gante denunciará a Anto Pane por vender un video de su supuesto encuentro íntimo

Días atrás, L-Gante fue visto a los besos con Anto Pane en un boliche. La influencer aseguró que esa misma noche tuvieron sexo en su casa y ahora vende el video íntimo en Onlyfans. En diálogo con TN Show, Alejandro Cipolla, el abogado del músico, aseguró que no existe tal grabación y que iniciará acciones legales.

“La información que está circulando de L-Gante es falsa. Vamos a iniciar acciones legales por el constante hostigamiento”, escribió el letrado en una historia de Instagram. Acto seguido, compartió una foto del músico y señaló: “Los tatuajes no mienten. Si buscan armar algo, mínimamente tienen que fijarse en los detalles”. A pedido de L-Gante, Alejandro Cipolla iniciará acciones legales contra Anto Pane (alejandro_cipolla)

En diálogo con este medio, Cipolla confirmó que las acciones legales serían contra Pane por hostigamiento y una querella civil por daños y perjuicios.

Tras destacar que fue el referente de la cumbia 420 quién le pidió llevarla a la Justicia, sostuvo que entre ellos no pasó nada más que lo que se vio en el boliche. “Incluso cuando vieron que estaba sacando muchas fotos, la seguridad de L-Gante le pidió que se retirara del VIP”, señaló.

Consultado sobre la pena que podría recaerle a la influencer en caso de ser encontrada culpable, respondió: “Sanciones monetarias normalmente”.

L-Gante y Anto Pane, ¿protagonistas de un video hot?

El 20 de diciembre, L-Gante fue visto con Anto Pane en un boliche de San Telmo. Las fotos no tardaron en salir a la luz e inmediatamente se filtró un chat donde la influencer contaba que había tenido sexo con el músico y le daba la razón a Wanda Nara: “Es increíble”.

A partir de ese momento, ella no dudó en pasearse por los programas de televisión y asegurar que estaba dispuesta a apostar a una relación con Elián Valenzuela. Él no opinó igual. Tras desmentir rotundamente el encuentro íntimo, la tildó de “Farandulera y mentirosa”. Lejos de dar marcha atrás o llamarse a silencio, ella no dudó en salir al cruce. “Vino a mi edificio y tengo videos”, advirtió. Anto Pane vende un supuesto video íntimo con L-Gante. (Foto: Captura Instagram /gossipeame)

En las últimas horas, Pochis, dueña de la cuenta de Instagram gossipeame, informó que la influencer estaba comercializando una grabación hot. “Me llegaron imágenes que está filtrando Anto Pane donde supuestamente estaría con L-Gante y también un link donde podés ver el video íntimo. Hay que pagar, off course. ¿Será él?”, expresó descreída.