L-Gante habló sobre el romance de La China y Rusherking: "¡Qué locura!"

L-Gante disfrutó de unas vacaciones en España en compañía de su mujer, Tamara Báez y su hija, Jamaica. Este martes, el cantante regresó a Buenos Aires para retomar sus compromisos laborales y en el aeropuerto de Ezeiza realizó una entrevista con Socios del espectáculo, el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

“Estuvimos de vacaciones, visitamos Madrid y Barcelona, hicimos compras”, aseguró el joven. Además, aclaró que no hubo ningún conflicto en el show que compartió con Tini Stoessel antes de viajar a Europa. “Hoy estamos otra vez con Tini, ni bola a los que hablan boludeces”, explicó sobre la segunda participación que realizará en el Hipódromo con su colega.

Además, aseguró que le gustó visitar España porque podía caminar “por todos lados como un niño normal”. Aunque aclaró que también le gusta regresar a su país, donde siempre recibe el cariño de sus seguidores. “Este aprecio se valora”, señaló.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el romance entre La China Suárez y Rusherking, Elían respondió: “¡Qué locura!, lo re engancharon”. Y con una sonrisa, el músico aseguró: “Hay que hacerla bien, pero portarse mal”. Luego, fue directamente a Florencio Varela a visitar a su amigo, El Noba, que continúa internado tras haber sufrido un accidente con la moto.

Cabe recordar que este sábado, Rusherking participó en PH, Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. El músico oriundo de Santiago del Estero habló por primera vez de su relación amorosa con Suárez. Hasta el momento, solo había como testimonios un baile in fraganti en el after party de la entrega de los Martín Fierro, una almuerzo en la casa de ella y la coincidencia en el festejo de cumpleaños de él. Más evidente fue cuando las cámaras de LAM los encontraron a la salida de un hotel de Recoleta, después de una noche de amor que terminó accidentada, con sus respectivos autos acarreados por la grúa aunque a ellos no pareció importarles.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el exnovio de María Becerra, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”.

Luego, contó con detalles su relación con la ex Casi ángeles: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Por momentos soltándose, y por otros volviéndose introvertido, Rusherking repasó aquellos primeros momentos con la actriz. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. Pero asegurando que todo marcha por el buen camino: “Nos estamos conociendo y estoy disfrutando de ese proceso”.