L-Gante publicó una romántica foto con Wanda Nara: "Cómo la dama y el vagabundo"

L-Gante hizo oídos sordos a la polémica que enfrenta Wanda Nara después de que Mauro Icardi rompiera el silencio. El referente de la Cumbia 420 se muestra enfocado en su trabajo y hace minutos posteó una foto con la empresaria mediática. L-Gante posteo una foto con Wanda Nara en medio del escándalo. (Foto: Captura Instagram /lgante_keloke)

Cuando el delantero del Galatasaray irrumpió con un fuerte video en su cuenta de Instagram, Wanda y L-Gante estaban juntos grabando el videoclip de “El último romántico” -el tema que le dedicó el referente de la Cumbia 420 a la empresaria mediática-.

Enfocado en la promoción del single, el músico publicó una foto donde se los puede ver a ambos sentados de espaldas, tal como aparecerían en el videoclip. Acto seguido, compartió una imagen de la película La dama y el vagabundo.

En su descargo, el delantero del Galatasaray ya había revelado que su esposa se encontraba con el referente de la cumbia 420. “Les voy a contar que están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas”, indicó. Y opinó: “El video es un poco ridículo”. Pero horas salió a la luz un video demostraba esa versión.

En LAM (América), mostraron las imágenes de la grabación. “Wanda Nara y L-Gante estuvieron grabando el videoclip de 'El último romántico'. Ahora se están yendo porque acaban de terminar”, dijo Estefi Berardi. Además, señaló que todo fue en Santa Bárbara, donde la empresaria mediática tiene su casa. “Grabaron una escena puntual de Wanda ingresando al auto de L-Gante con las valijas”, precisó. L-Gante y Wanda Nara estuvieron grabando el videoclip de "El último romántico". (Foto: Captura América)

“Me dicen que el barrio estaba enloquecido, que todos le gritaban 'Wanda, genia', pero que ella no se dio vuelta en ningún momento. Él sí, re macanudo, contestaba y saludaba”, comentó la panelista. A modo de cierre, reveló que una vecina se acercó para pedirle una foto y que muy amablemente Wanda le dijo que no podía porque no quería mostrar el look del video.