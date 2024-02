La broma de mal gusto que desestabilizó a Furia en GH

Luego de la fiesta que se dio el viernes en "Gran Hermano 2024" dentro del Sum, Emmanuel y Joel dejaron encerrada a Furia por más de una hora sin que pueda salir.

En las redes se viralizó el momento y se observó quienes fueron los responsables. Luego, hicieron un llamativo gesto a cámara que también los dejó en evidencia.

Juliana habló con Martín Ku, su nuevo aliado en la casa y no pudo contener su angustia. Le contó que le dolía que nadie se preocupara por ella ni percibiera que faltaba. Además, dijo que hay varias personas que se le acercan por interés y eso le molesta. “Voy a pedir hablar con el psicólogo. No les intereso, nadie me llamó. Me da bronca porque yo no soy una forra”, cerró la controversial participante de "GH".

El chino, en una charla que tuvieron en el patio luego de la determinación que tomó al salvar a Furia de la placa, le dio detalles de por qué actuó de esa manera a Licha. “Estoy demostrándole de alguna manera a Manzana que lo que me hizo no estuvo bien”.

