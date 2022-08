La causa por la muerte de El Noba quedó archivada y sin imputaciones contra el conductor del auto

La causa por la muerte de El Noba fue archivada sin imputaciones contra el otro protagonista del siniestro vial que ocasionó su muerte. La fiscalía descentralizada número siete de Florencio Varela concluyó que fue el artista Lautaro Coronel -su nombre verdadero- quien chocó con su moto al Peugeot 408 que manejaba Nelson Fernández Cáceres. Según se conoció, el conductor no tuvo responsabilidad en el hecho.

Los peritajes determinaron que el cantante iba a una velocidad no menor a los 50 kilómetros por hora cuando realizó la mala maniobra que provocó el choque contra el lateral izquierdo del auto.

Según este resultado, el conductor del Peugeot hubiera “incumplido el deber de cuidado a su cargo”, de modo tal que la responsabilidad por lo ocurrido no le es atribuible penalmente. La fiscal Roxana Jiménez decidió archivar la causa y ordenar la devolución del auto a Fernández Cáceres.

Lautaro Coronel murió el 3 de junio después de estar internado 10 días en estado delicado en el hospital de alta complejidad El Cruce - Néstor Kirchner. Tenía 25 años. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de la institución médica. “Luego de realizar la evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución desde 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, describió el documento.

De su primer video viral a su “disco de oro”: así fue la carrera de “El Noba”

La primera vez que tuvo notoriedad no fue por una canción. “El Noba” había subido un video donde se quejaba por el contenido que compartían sus “mejores amigos” de Instagram. “Suban algo piola, no una foto de un chocolate... corte, no sé, un par de fierros o las guachas tomando merca. Si van a subir fotos con sus novios, peor...”, reclamaba en el registro que se viralizó.

En una entrevista concedida a El Planteo, Coronel contó que abandonó la escuela para comprarse su primera moto: “Yo a los 17 años me compré mi primera Honda CG. Era un modelo 2001 y la había dejado re turra”.

Luego de dejar el colegio, tuvo varios trabajos: carretero y banderillero de una obra, entre otras tareas. En esa época también “paraba” en la barra brava de Defensa y Justicia, algo que posteriormente decidió dejar atrás.