La China Suárez fue lapidaria con la mamá de Lucio Dupuy y su novia: Les deseo lo peor

La China Suárez siguió de cerca el veredicto por el juicio del asesinato de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió en noviembre de 2021 en La Pampa. Este jueves al mediodía, la madre del nene y su novia fueron condenadas por homicidio, y la actriz volcó sus sentimientos en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la artista aseguró que les deseaba lo peor por todo lo que le hicieron al pequeño.

“Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra 'madre'). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de cinco veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer”, disparó con bronca.

María Eugenia exigió que tanto Magdalena Espósito Valenti como Abigail Páez pasen el resto de sus vidas en la cárcel: “Que no cumplan su condena juntas en una misma celda, como querían. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal. A veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las ventas y un poco de sentido común”. Por último, pidió cuidar a las infancias: “Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, porque puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginás”. La China Suárez le dedicó un posteo a Lucio Dupuy. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

La mamá de Lucio Dupuy y su novia fueron declaradas culpables

Este jueves 2 de febrero se conoció el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado a golpes en La Pampa en noviembre de 2021. Por el hecho declararon culpables a Magdalena Espósito Valenti, mamá del menor, y Abigail Páez, su pareja. Esta última también fue acusada por el delito de “abuso sexual agravado”.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en diálogo con TN, manifestó que “no puede sentir alivio” con el resultado del juicio, aunque expresó su conformidad debido a que el dictamen asegura la prisión perpetua para Valenti y Párez. El papá y abuelo de Lucio Dupuy se abrazaron tras escuchar el fallo. (Foto: captura de TN)

“No hay nada que celebrar, hay que luchar por la niñez”, expresó conmovido. En tanto, la abuela de la criatura, Silvia Gómez, sostuvo que la sentencia era lo que esperaban. Durante la lectura del fallo, Silvia se aferró a la memoria de su nieto y al pedido de justicia. “El cartel en la mano con la foto de Lucio me ayudó todo el tiempo”, aseguró.