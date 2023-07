La China Suárez habló del vínculo que mantiene con Pampita y Benjamín Vicuña por sus hijos

Este domingo se viralizó una foto de Pampita Ardohain paseando por un shopping junto a Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña. La tierna imagen llamó la atención de los usuarios que quisieron conocer la opinión a la actriz.

Todo ocurrió después de que Pochis, dueña del perfil de Instagram gossipeame, compartiera en sus redes sociales una imagen donde se ve a la modelo y conductora muy sonriente en un paseo de compras junto a la hija de su exmarido.

“Pampita con Magnolia en el Paseo Alcorta. La nena se ve que la adora. Del lado de la vida de Pampita siempre”, escribió la especialista en farándula. La China Suárez habló de la foto de Pampita junto a su hija Magnolia en un shopping. (Foto: Capturas Instagram /gossipeame /sangrejaponesa)

Justamente ese mismo día, la China Suárez habilitó una caja de preguntas para que sus más de seis millones de seguidores le consultaran lo que quisieran y una usuaria aprovechó para saber la historia detrás de esa foto.

“¿Tu hija estaba en un shoppping con la mamá de sus hermanos? ¡Qué bien que tengan esa relación!”, fue la pregunta. A lo que la actriz respondió: “Sí, somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos”. Y agregó: “Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños”.

Benjamín Vicuña se volvió viral por una romántica frase para Pampita en los Martín Fierro

Benjamín Vicuña ganó el premio a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe). Durante su discurso arriba del escenario de los Martín Fierro 2023, sorprendió con una frase que fue interpretada como una indirecta a Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, lanzó él con mirada pícara ante las cámaras de la transmisión. Al instante, en las redes sociales no tardaron en hacerse eco de sus palabras.

Es que Pampita, su exesposa y mamá de sus cuatro hijos, también estaba presente entre los invitados de la fiesta y lo observó con mucha felicidad desde la mesa donde estaba sentada. “Pampita y Vicuña son nuestros Jennifer Aniston y Brad Pitt”, escribió una usuaria de Twitter haciendo referencia a la recordada pareja de Hollywood. Benjamín Vicuña se volvió viral por su frase: "Este país me dio un amor". (Foto: Captura Twitter/LuGurchenco).

“Quiero compartir este premio con mi familia y más bien compartirlo con la gente que cada día lucha con una enfermedad. No hay que evitar estos temas, la muerte es parte de la vida. Esta serie tuvo los huevos para contarlo en horario central”, completó Benjamín sobre su papel en la novela El Primero de Nosotros.

“Pampita ganó algo mejor: el título indiscutido de reina”, expresó una internauta en un tuit. “Cuando te traiciona el inconsciente...”, “La China esta noche no duerme”, “Titubeó, pero lo dijo con sonrisa nerviosa, se respira amor”, reaccionaron otras personas ante la frase del actor chileno que se volvió viral.